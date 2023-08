5 consejos para proteger tu visión de la pantalla del celular y computadora

La Era Digital llegó para quedarse, es un período en la historia que se considera desde la creación de los dispositivos digitales, y se extiende hasta la actualidad, donde pantallas chicas, medianas y grandes inundan las calles, oficinas, hospitales, escuelas y hogares. Las nuevas tecnologías y lo que traen consigo ya son indispensables. Aunque facilitan la vida, traen consecuencias que podrían afectar nuestra salud, sobre todo la visual.

Pasar tanto tiempo frente al celular, tableta, laptop o televisor, está relacionado con la vista. Factores como la luz azul que estos dispositivos emiten, dañan progresivamente los ojos, en particular la retina, misma que se encarga de recibir las imágenes y enviarlas al cerebro a través de los nervios ópticos. Ante ello, Fundación Slim recomendó algunos consejos para prevenir el deterioro ocular:

Los dispositivos móviles son indispensables. Foto: Pixabay

Consejos para proteger tu visión del celular

Evitar utilizar los dispositivos móviles en lugares oscuros, pues se forzará más la vista para enfocar las ilustraciones.

Parpadear periódicamente para humectar los ojos.

periódicamente para humectar los ojos. Coloca tu monitor o pantalla en forma perpendicular a las ventanas.

en forma perpendicular a las ventanas. La distancia entre la pantalla y tus ojos debe superar los 40 centímetros y ser inferior a los 70 centímetros.

Si es posible, utiliza filtros antirreflejantes como lentes y disminuye la intensidad de la luz de la pantalla.

¿Qué les pasa a los ojos cuando usas mucho tiempo el celular?

De acuerdo con la Fundación Slim, las consecuencias de pasar tanto tiempo frente a una pantalla se pueden presentar los siguientes síntomas, razón por la cual se recomienda tomar medidas que ayuden a disminuir los riesgos. De igual manera, se aconseja que si estos signos persisten, buscar a un especialista:

Visión borrosa o doble

Ojos secos e irritados

Sensibilidad hacia la luz

Fatigas visuales

Dolor de cabeza

Irritabilidad de la visión

En caso de presentar molestia por periodos prolongados, acudir a un especialista. Foto: Pexels

¿La luz azul que emiten las pantallas es mala para los ojos?

En 2018, la Universidad de Toledo, ubicada en Ohio, Estados Unidos, publicó un estudio en el que afirmaba que la luz azul acelera la ceguera, concluyendo que la exposición directa y continuada a esta luz azul afectaba células que se encuentran en la retina del ojo, provocando la "maculopatía", es decir, una dolencia en la que aparecen puntos negros en la visión, o una visión borrosa. No obstante, el estudio estaba basado en células in vitro y no en un estudio con humanos, por lo que, aunque la conclusión de que la luz azul daña estas células oculares es cierta, no se puede comprobar que acelere la aparición de maculopatía.

