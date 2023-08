¿Cuánto dura el amor? Esto dice la ciencia

En la historia de la humanidad, el amor y su duración han motivado miles de poemas, historias e incluso estudios serios que quieren revelar todos los secretos detrás de esta actividad, profundamente humana.

Un nuevo estudio, realizado por científicos de la Universidad Complutense de Madrid, ahora revela cuánto dura el amor, al menos en lo que se refiere a las reacciones psicológicas y fisiológicas que provoca.

La primera fase del amor dura aproximadamente seis meses. Foto: Pexels

¿Cuántas etapas tiene el amor?

Según el estudio, practicado entre más de 400 personas de diversas edades y quienes tuvieron relaciones amorosas con distintas duraciones, el amor tiene tres etapas: el enamoramiento, el amor pasional y el amor compañero.

En el caso de la primera etapa, suele durar en promedio seis meses y se caracteriza por una mayor cantidad de intimidad y algo que los especialistas llaman “amor pasional”, en el cual los elementos de atracción están siempre presentes.

Durante la segunda fase del amor, la pasión es muy importante. Foto: Pexels

La segunda etapa es la del amor pasional, la cual va desde los seis meses hasta, aproximadamente, los cuatro años. Durante ese periodo, el amor pasional va en declive, mientras que el amor romántico aumenta.

Con suerte se puede acceder a una tercera etapa, la del amor compañero, la cual inicia a los cuatro años y se sostiene por factores diversos, entre los que forman parte decisiva la familia o la sociedad y el apoyo que le otorgue a la pareja.

La tercera fase del amor se caracteriza por una mayor comprensión. Foto: Pexels

“En nuestra investigación, tan solo un 8 por ciento de los sujetos llevaban más de 7 años de relación (un total de 34 sujetos, con un promedio de aproximadamente 10 años de duración), con lo cual a partir de esas fechas no podemos afirmar nada con suficientes garantías”, detalla el estudio.

Consejos para mantener vivo el amor

Para los investigadores, no existe una fórmula secreta para que el amor perdure: estar consciente de que el amor evoluciona constantemente y que nada hay escrito en las relaciones interpersonales, es un buen inicio.

“Si la gente reconoce que en una relación amorosa existen distintos tipos de factores, unos pasionales y otros no, y que en función de muchas variables, tanto internas a la relación como externas a ella, éstos variarán en intensidad, quizá esté en mejores condiciones para afrontar esos cambios", señalan los investigadores.

Según los investigadores, el amor se mantiene en constante evolución. Foto: Pexels

Los científicos apuntan que es importante no hacerte expectativas irrealizables, puesto que tanto tú como tu pareja experimentarán cambios con el tiempo, mismos que deberás aprender a disfrutar.

“Si aprendes a reconocer que la reducción de la pasión es algo natural e inevitable y es sustituida por otra serie de factores positivos que no existían antes o existían con menor intensidad, entonces no deberías atormentarte al comprobar que después de ‘x’ años (2, 5, o 28) ya no sientes la pasión desenfrenada del primer día, ni deducir de ello que ya no ‘quieres’ a la pareja, y que se debe terminar la relación, puesto que no hay ‘verdadero amor’”, concluye el estudio.