¿Cómo decorar una sala pequeña?, así se verá con más espacio y ordenada

Para algunas personas decorar espacios pequeños es un dolor de cabeza, debido a que les es complicado acomodar las cosas para que no se vea amontonado o muy saturado el lugar. Sin embargo, con estos consejos sabrás como adornar cuartos como la sala, que es uno de los sitios más importantes de la casa ya que ahí se reciben a los invitados. Con estos tips, aprenderás estilizar para que parezca más grande y ordenado.

La sala es uno de los espacios en los que hay que cuidar los detalles a la hora de adornar, debido a que es la carta de presentación de los dueños ante los invitados. Además, es el cuarto en el que se reúne la familia para convivir, por esa razón tiene que tener un diseño acogedor que permita a los ocupantes de la casa sentirse cómodos mientras están pasando momentos gratos con sus seres queridos.

Elige colores monocromáticos Pinterest @jeitodecasa

Estilo monocromático

Los expertos en diseño de interiores recomiendan que para dar la apariencia de tener una sala grande se utilice un estilo monocromático, es decir, que tanto los muebles como la pintura de las paredes y el techo estén en la misma gama de colores. Por ejemplo, si se eligió azul, usar entre dos o tres tonos de ese color, desde los más vibrantes, hasta aquellos obscuros.

Los ventanales son perfectos para la sala pequeña Pinterest @parati.com.ar

Coloca un ventanal

Si tienes la oportunidad de rediseñar tu casa o apenas la estás construyendo, coloca un ventanal. Si tiene la fortuna de tener este tipo de ventana que es larga, ya que usualmente va del techo al piso, no lo desaproveches: trata de mantenerlo despejado, es decir que no le coloques muebles enfrente, pues dará la sensación que el cuarto es más grande. Y no te preocupes de tu privacidad, puesto que las cortinas black out son la respuesta.

Hay que saber como combinar las alfombras con el espacio Pinterest @elestudiodegraciela

Utiliza alfombras

Si bien muchos aseguran que las alfombras quitan espacio, la realidad es que hay que saber cómo combinar este tipo de artículo en casa. Elige colores claros en las paredes y decoraciones sobrias, así como muebles mas pequeños, para crear un ambiente más cómodo y así harás que se ve con mucho espacio.

Adorna con cuadros del mismo estilo Pinterest @desenio

Adorna con cuadros

Las personas creen que usar cuadros y fotos en las paredes da la percepción de que la sala está saturada. Sin embargo, esto depende de cuántos se usen y cómo se acomoden. Los expertos recomiendan no llenar la pared con diferentes imágenes, pero sí hacer uso de este recurso combinando tamaños y siguiendo el mismo estilo.

Pinta con colores neutros en salas pequeñas Pinterest @westwinges

Pinta con colores neutros

Los diseñadores aconsejan utilizar colores neutros para los espacios pequeños, sobre todo para la sala. Asimismo, estos tonos son muy elegantes, por lo que llenarás de estilo tu hogar. Aparte siguiendo los anteriores consejos harás que este cuarto transmita paz, al no estar saturado de colores vibrantes y llamativos.