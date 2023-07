El microbikini negro intenso con el que Paty Cantu revolucionó las tendencias de verano

Las famosas aún se encuentran disfrutando de las vacaciones de verano y si algo han dejado claro es que en la maleta no pueden faltar los famosos microbikinis negros que, además de ser la tendencia del momento, resultan los más favorecedores para presumir la figura, conseguir un bronceado perfecto y robarse todas las miradas. Aunque la fiebre por estas prendas no deja de sorprender en redes sociales, Paty Cantú se acaba de convertir en la gran sensación por imponer moda.

Y es que la famosa se encuentra de vacaciones en la playa y presumiendo su amor por el actor Christian Vázquez, por supuesto, no es lo único que ha dejado ver en redes sociales, ya que también ha sorprendido con sus mejores looks playeros en minishort, pero también en trajes de baño que van desde los completos hasta aquellos de dos piezas y con los que se sumó a la tendencia de las prendas micro en color negro.

Microbikini con un look urbano. Foto: Instagram @patycantu

Paty Cantú derrocha estilo y presume su figura de infarto

Paty Cantú compartió una sesión de fotos para presumir sus lujosas vacaciones y aunque los recorridos en yate, las vistas al mar e incluso los atardecer resultaron envidiables para muchos, fue su imagen en un mircrobikini la que acaparó toda la atención tanto por enseñar un cuerpo lleno de curvas y por seguir las tendencias de moda del momento, pues como te hemos contado en otras ocasiones los bikinis negros son ideales para imponer estilo este 2023.

Paty Cantú presume su figura en un coqueto bikini. Foto: Instagram @patycantu

Esta no es la primera vez que Paty Cantú conquista las redes al lucir su figura en un bikini negro como el anterior, pues fiel a su alma fashionista ha sorprendido con otras cátedras de moda en la que demuestra que un tono tan sobrio como este es perfecto para derrochar estilo y que un look como el anterior no es la única opción para lucir espectacular.

De acuerdo con la cantante, siempre se puede lucir el top con jeans holgados y desabotonados -que es otra de las tendencias de moda para este 2023- para que de esta forma la parte inferior del traje de baño también quede a la vista, pero esta vez en una imagen más relajada e informal. Un atuendo como este puede ser ideal para un paseo por los alrededores o para llegar a las playas más hermosas.

