¿Cómo ayudar a tu pareja si sobrepiensa las cosas?

Uno de los problemas más comunes y que normalmente se relaciona con personas que sufren de altos niveles de estrés o de ansiedad es el sobrepensar las cosas, es decir, cuando la mente les juega en contra y transforma una situación pequeña en la más catastrófica. La peor parte es que no sólo hay un final caótico, pues se pueden crear todo tipo de escenarios ficticios y que terminan con una infinidad de posibilidades y con poca probabilidad de ocurrir.

Si tratar de entender todo lo anterior te causó dolor de cabeza, ¡imagina para quienes lo viven todos los días!, en estos casos los malestares son constantes e incluso puede llegar a ocasionar problemas tanto a corto como a largo plazo y entre los que más preocupan destacan los que brindan estabilidad emocional. Pues pensar de más las cosas puede generar falta de confianza en uno mismo y en los que los rodean, especialmente si se trata de la pareja.

¿Cómo ayudar a mi pareja que sobrepiensa las cosas?

Aunque lo anterior puede ocurrir en cualquier momento del día o circunstancia, los problemas de pareja suelen ser uno de los detonantes más importantes; seguramente en alguna ocasión tu persona especial te ha llegado a contar que un simple comentario tuyo o una discusión sin resolver le causó un malestar emocional y que terminó en conclusiones como "ya no me quieres", "vas a terminar conmigo", "me odias", "ya tienes a alguien más" o "te vas a terminar cansando de mí".

Incluso a la distancia puedes ayudar a tu amado. (Foto: Pexels)

Si reconoces afirmaciones como las anteriores o a la mente te vinieron más, debes de aprender a ayudar a tu pareja en esos momentos en los que le da por sobrepensar hasta el detalle más insignificante y al que probablemente tú ni siquiera le prestaste atención. Lo ideal es intentar que tu ser amado encuentre en ti ese lugar seguro y en confianza con el cual pueda estar tranquilo y cómodo, pero para lograrlo existen algunos consejos recomendados por los psicólogos.

De acuerdo con los expertos, las personas que pasan por situaciones como estas necesitan más información que el resto y es por ello que siempre quieren respuestas, así que si lo que buscas es ayudarle a superar una mala racha y además quieres demostrarle que lo que imagina su mente está alejado de la realidad, debes de hacerlo sin juzgarle por lo que le pasa y además poner de tu parte para darle lo que necesita.

Un tip que te servirá de mucha ayuda es evitar dejar a tu pareja con la duda de algo como si llegaste bien a casa o el trabajo y eso incluye las discusiones, así que en momentos como estos trata de responder todas las llamadas y mensajes para darle tranquilidad a tu ser amado. Asimismo, es fundamental que le hagas entender que no siempre podrás estar atento a las notificaciones del celular, ya sea por trabajo o porque el destino al que viajarás no tiene señal, así que recuérdaselo antes de despedirte y hazle saber que en cuanto puedas te pondrás en contacto.

También debes recordarle a tu pareja que debe controlar esos pensamientos intrusivos. (Foto: Pexels)

Por otro lado, es importante que no te desesperes cuando tu pareja te haga preguntas de dónde estabas, con quién, cuándo y cómo, pues éstas muchas veces son indispensables para que la otra parte complete la información que necesita para encontrarse bien; sin embargo, debes de aprender a distinguir cuándo te las hace para encontrar su tranquilidad o si por ele contrario se están encaminando a una relación tóxica y controladora. Una forma de saberlo es si le estás contando algo y te pregunta para terminar de entender, o si lo hace para lanzarte algún reclamo.

Finalmente, si quieres ayudar a tu pareja que sobrepiensa las cosas es muy importante que aprendas a expresar tus emociones, necesidades y límites, así que dense un momento en el que puedan establecer este tipo de acuerdos que ambos cumplan y respeten. La mejor parte de esto es que ambos cuidarán la relación, mientras que con esa estabilidad le ayudarás a tu amado a evitar suponer lo que tu sientes, por ejemplo que estás molesto o que quieres terminar la relación, sin que esas sean tus intenciones y las haya detonado un pensamiento intrusivo.