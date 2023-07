¿Cómo llevar a mi hija por primera vez al ginecólogo?: consejos para no fracasar en esta importante tarea

Hablar de la primera visita al ginecólogo no siempre resulta en una experiencia positiva, pero esto no debe ser así. Si eres padre de una jovencita estarás pensando en la pregunta, cuándo debe tener mi hija su primera visita y si deberá ir acompañada o no. Los especialistas explican que la consulta puede ser previa a que la niña comience su menstruación, y si no hay ningún problema de salud continuar con revisiones anuales.

¿Cuándo debe realizarse la primera visita al ginecólogo?

De acuerdo con el blog de salud Banner Health, las niñas suelen comenzar sus períodos entre los 10 y los 12 años, pero independientemente del proceso, "las mujeres jóvenes deben hacer su primera visita al OBGYN entre los 13 y los 15 años, según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG). Al ir vinculado a los órganos reproductores de la mujer, es bueno realizarla en época de evolución. Los médicos coinciden en recomendar revisiones ginecólogas anuales.

La consulta incluirá un examen físico general. Foto: Freepik

Consejos para la primera vez de mi hija en el ginecólogo

La primera cita de su hija con un ginecólogo deberá ser con un médico de confianza, y según los especialistas, será bueno que la madre la acompañe para que se sienta más cómoda. La consulta incluirá un examen físico general, de altura, peso y presión arterial, y el médico también podría realizar un examen genital externo breve, un examen pélvico a veces será necesario si se han mantenido relaciones sexuales, o por otros factores que serán determinados por el doctor.

En el blog de Sabiduría Sexual añaden que lo mejor será platicar previamente con tu hija sobre lo que será la consulta, en la que se le preguntará su historia clínica y algunas situaciones más íntimas sobre su cuerpo, su menstruación y sus prácticas sexuales, en caso de que haya habido. Además, es importante saber si prefiere que el doctor sea hombre o mujer, pues será más fácil que desarrolle confianza.

Platica con tu hija sobre sus expectativas y respeta sus decisiones. Foto: Freepik

Acude con un médico de tu confianza

Tu médico puede ser de tu entera confianza, sin embargo, no necesariamente será el indicado para la joven. Aunque tu deseo sea acompañarla en cada momento, será clave respetar su decisión y privacidad, si la joven prefiere entrar sola a la consulta lo ideal es no insistir. El médico deberá guardar también respeto, a menos que exista algún riesgo en su salud.

Si tu hija tiene vida sexual activa es importante que tenga métodos de prevención de embarazos y de infecciones de trasmisión sexual, para eso el ginecólogo será el indicado. De acuerdo con Banner Health, las mujeres jóvenes no necesitan pruebas de Papanicolaou hasta que cumplan los 21 años, pero se recomienda que se hagan un examen todos los años a partir de los 18 años.