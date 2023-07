Trata de no perder la cabeza antes de saber lo que debes hacer ante este mensaje al buscar una red Wi-Fi: “red no identificada”

La utilización de teléfonos móviles se ha universalizado a pasos agigantados y estos dispositivos se han transformado, para muchos, en una herramienta por demás importante para realizar trámites, trabajar, mantenerse en contacto con personas de otros países y, por supuesto, entretenerse.

Un problema con solución. Fuente: Pixabay

Sin embargo, los datos móviles no son una garantía para acceder a todas las funciones o contenidos que precisamos y por ello es que se necesita estar conectados a una red Wi-Fi. Lejos de casa, esto puede resultar un inconveniente y no solo por la búsqueda de una conexión gratuita en la vía pública, sino porque puede que en nuestro dispositivo aparezca el mensaje “red no identificada”.

Conexión Wi-Fi. Fuente: Pixabay

Lejos de preocuparte por esta situación, debes saber que existen algunos trucos que puedes implementar para saber qué ocurre con tu teléfono móvil a la hora de conectarse a una red Wi-Fi que no es la de tu propio hogar. En simples pasos lograrás solucionarlo o al menos descubrir que debes visitar a un especialista.

Qué hacer si te aparece el mensaje “Red no identificada”

Si al intentar conectar tu teléfono móvil a una red Wi-Fi fuera de tu casa te aparece el mensaje “Red no identificada, sin acceso a internet” te aconsejamos que primero pruebes con reiniciar tu dispositivo y, en caso de ser posible, el router desde donde se emite la señal. El problema se solucionará si solo se trató de una conexión imperfecta.

Reinicia tu móvil. Fuente: Pixabay

El otro consejo que debes tener en cuenta es que tu dispositivo móvil puede estar infectado con algún malware, o programa malicioso, que impide que te conectes correctamente a una red Wi-Fi. En este caso, se recomienda instalar un antivirus que logre eliminar el problema. Si aun con estos pasos no conseguiste tu objetivo, lo mejor será llevar tu teléfono a un especialista para que logre detectar la falla y así eliminar este dolor de cabeza.

