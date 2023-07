Olvídate de los alacranes con este repelente natural de dos ingredientes

La temporada de lluvias es una de las menos populares entre la población y es que aunque para algunos representa el pretexto perfecto para no salir de casa, para otros no es más que un impedimento para transportarse, de no saber cómo vestirse por los cambios de temperatura tan abruptos o porque el calzado termina empapado y sin poder usar,¡y ni hablar de los animales de ponzoña que empiezan a proliferar por todos lados!

Entre estos molestos animales de ponzoña y que además pueden llegar a representar un problema de salud para las personas y mascotas por el veneno que liberan, destacan los alacranes que durante el verano y el otoño se suelen encontrar en casa, jardín, oficina y en los espacios que menos se espera encontrarlos como las camas o la ropa del clóset. De esta manera no sorprende que el riesgo de una picadura sea tan alto una vez que las lluvias inician; la buena noticia es que existe un repelente casero y natural súper efectivo.

Este remedio no dañara ni siquiera a tus plantas. (Foto: Pixabay)

¿Cómo evitar que lleguen alacranes a mi casa?

Si cada que la temporada de lluvias hace de las suyas no dejas de preguntarte cómo evitar que lleguen los alacranes a tu casa, debes de saber que existe un repelente completamente natural y libre de químicos que los alejará por completo sin importar si se trata del interior de tu hogar o del jardín, así como de otros espacios como el cuarto de tus hijos o las oficinas, donde ocasionalmente este insecto puede hacer su aparición.

La mejor parte de este remedio que puedes preparar con ingredientes que ya tienes en casa es que es muy barato, efectivo y rápido, además que esta recomendado por expertos, así que nadie de tu familia estará en riesgo tras rociar este preparado. ¿Lo pones a prueba?, así de fácil los alacranes serán cosa del pasado.

Ingredientes

1 vara de canela grande

Agua pura

1 puño de romero

1 botella o atomizador

¡Cuida a tu familia! (Foto: Pixabay)

Preparación