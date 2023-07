Descubre como eliminar cucarachas con unas hojas de laurel

Las cucarachas son unos insectos que pueden ser un riesgo para la salud, pues transmiten más de 40 tipos de bacterias, además de hongos, virus, parásitos y protozoos; por eso es importante eliminarlas de los hogares. Aunque hay varios métodos para matarlas, la mayoría de estos son con químicos muy fuertes que también podrían provocar algunos daños al cuerpo, es por esa razón que existen opciones naturales como el laurel.

¿Cómo funciona el laurel para eliminar cucarachas?

Esta hoja tiene muchos beneficios en la cocina, pues potencializa el sabor de los alimentos y le da un matiz que hace que la comida sepa mucho mejor. Sin embargo, no sólo sirve para que se coloque en los platillos, también se ha demostrado que tiene otros fines, como el de ahuyentar cucarachas. Esto se debe a que tiene un olor muy potente para este tipo de insectos, por lo que si quieres prevenir o bien eliminar la presencia de estos seres en tu cocina o en cualquier parte de tu casa, el laurel será un gran aliado.

El laurel puede servir para ahuyentar cucarachas Foto: Pixabay

Hay que aclarar que debido a que no tiene un químico potente, como lo serían los productos de los supermercados, las hojas de laurel no las matan, sin embargo, sí hacen que dejen de aparecer debido a que no soportan su olor. Además, de ser efectivo con las cucarachas también lo es con otros animales como pulgones, moscas, hormigas, polillas y mosquitos, incestos que aunque parecen inofensivos también pueden causar daños a la salud.

Haz un repelente de cucarachas con laurel

Para hacer un repelente casero y efectivo contra las cucarachas se recomienda utilizar el laurel. Hay una forma de preparación que además de no desperdiciar el producto, también tendrá resultados inmediatos. Para esta sólo necesitas:

De 20 a 25 hojas de laurel.

Procesador de alimentos.

Frasco de vidrio

Limpia tu casa con regularidad Foto: Especial

Procedimiento: En una licuadora agrega las hojas de laurel y tritúralas hasta que queden demasiado finas, como si fuera polvo. El resultado pásalo a un frasco de vidrio para que mantenga sus propiedades. Después esparce este producto en muebles, cajones, grietas, esquinas e incluso electrodomésticos, y así podrás ahuyentar a las cucarachas, ya que el olor será muy potente, debido a que no se disolvió y se utilizaron varias hojas.

¿Cómo evitar cucarachas en mi casa?

Además de hacer esta preparación con laurel, también es recomendable hacer otras acciones para evitar que se aparezcan las cucarachas. Primero mantén limpia tu casa, sobre todo la cocina, pues estos insectos se ven atraídos por los restos de comida, barre el suelo, si tienes la posibilidad aspira y desinfecta; asimismo, lava los trastes después de comer y no dejes nada de residuos, tira la basura con regularidad y revisa tu despensa para tirar alimentos caducos, así como para sacudir.