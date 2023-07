¿Cómo tener un cabello sano y fuerte? 5 consejos para lograrlo

Desde la prehistoria, el cabello ha sido considerado un símbolo mágico para las sociedades y culturas. Además de simbolizar fuerza, los antepasados creía que el pelo estaba relacionado con la seducción, el poder y en algunas culturas, con la fertilidad. Actualmente, representa nuestra personalidad en algunos momentos de nuestra vida tanto personal, como profesional, de ahí la importancia para algunas personas de mantenerla sana y linda.

El cabello ejerce un papel fundamental en la imagen que una persona proyecta. Un pelo sano, brillante y cuidado es un fiel reflejo del estado de salud, tanto físico como emocional. Para algunos, los esfuerzos para mantenerlo limpio y fuerte han creado una industria del cuidado del cabello de millones de dólares, por la infinidad de productos que hoy en día existen para brindarle bienestar.

El cabello ejerce un papel fundamental en la imagen personal. Foto: Pixabay

5 trucos para que el cabello crezca sano y fuerte

Si bien cada persona tiene necesidades diferentes, según el tipo de cabello, condiciones de salud y clima en el que se vive, entre otros factores, a continuación se sintetizan cinco consejos generales para que el pelo mejore su apariencia y luzca más vital que nunca.

1. Cepillar el pelo una vez al día: lo más conveniente es que el cabello esté seco y que se cepille suavemente, con cerdas de preferencia naturales. Si tenemos que hacerlo cuando todavía está húmedo, se recomienda utilizar un peine con púas anchas para evitar la rotura de las fibras.

2. Mascarillas caseras: existen ingredientes en la despensa que pueden dar brillo y sedosidad al cabello. Éstos se usan para complementar una rutina de cuidado para el pelo. Una de las más famosas incluye aguacate, que tiene un alto contenido de vitamina E, por lo que ayuda a hidratar y nutrir el cabello. De igual manera, tiene un efecto antioxidante a largo plazo y contribuye al crecimiento. Para poder realizar esta mascarilla se necesitará un aguacate y dos cucharadas de aceite de coco líquido.

Mezclar el aceite de coco con la un poco de aguacate, hasta que se forme una masa homogénea.

Aplicar la mezcla en todo el cabello y dejar actuar por 15 minutos.

Enjuagar el cabello y lavarlo con champú de preferencia.

El aguacate es buen aliado para hacerle frente a la deshidratación del cabello. Foto: Pixabay

3. Cortar el cabello: según especialistas de Kérastase, una línea francesa de lujo para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo que distribuye productos a nivel internacional, habría que realizar cortes regulares de cabello cada dos meses. Como regla general, señalan que se mantenga el cabello durante dos meses y luego cortar el valor de un mes de crecimiento, pues aseguran que es mejor llegar lentamente en buenas condiciones que rápidamente en malas condiciones.

4. Tratar de usar menos cepillos o tenazas calientes: para secar el pelo, siempre será preferible quitar el exceso de agua con toalla, siempre y cuando teniendo cuidado para no quebrarlo. De no ser posible, usar un protector contra el calor o si se va a nadar en agua salada o con cloro, no olvidar lavar el cabello después.

5. Dieta sana y ejercicio: si se ponen en práctica los puntos anteriores y unen esfuerzos con el consumo de alimentos ricos en nutrientes y actividad física, se verán mejores resultados. Por un lado, el ejercicio periódico resulta muy beneficioso contra el estrés, ayudando a prevenir el efluvio telógeno que origina la caída del cabello, según el portal web de Quirónsalud, compañía líder en España en prestación de servicios sanitarios con 60 años de experiencia. Asimismo, recomienda incluir en la alimentación más verduras, hortalizas y frutas, y evitar el consumo de productos que contengan grasas saturadas o azúcares en exceso.

Una alimentación adecuada siempre será benéfica para la salud del cabello. Foto: Pixabay

