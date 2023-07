Nadia Ferreira conquista el estilo Barbie con un elegante traje sastre rosa

Su exitoso paso por las pasarelas ha convertido a Nadia Ferreira en una experta de la moda y sus looks siempre son muestra de las mejores tendencias a las que añade un toque romántico. Esta vez la modelo paraguaya se dejó llevar por la fiebre rosa con el estilo Barbie y lució como nadie un elegante traje sastre que le ganó una lluvia de halagos en redes sociales.

Nadia Ferreira con look estilo Barbie. Foto: IG @nadiaferreira

A un mes de haber dado a luz a su primer hijo con Marc Anthony, la exreina de belleza no ha dejado de derrochar glamour en sus primeras apariciones públicas y todas ellas con un toque detalle chic de Barbie. Pues ha llevado prendas que van de lo casual con pantalones cargo a lo sofisticado con un traje que la convirtió en “Barbie empresaria”.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo, de 24 años, compartió su atuendo que consta de un blazer con diseño clásico al que añadió plumas en las mangas para mayor dramatismo. Su pantalón de vestir lo complementa con la blusa de escote drapeado elaborada en satín y, finalmente, lució un peinado con ondas ligeras y maquillaje en tonos rosa.

Nadia Ferreira luce traje sastre rosa. Foto: IG @nadiaferreira

Famosas se suman al estilo Barbie

La modelo paraguaya no ha sido la única celebridad que se dejó contagiar por la fiebre de Barbie, pues desde hace algunos días cantantes, actrices, modelos y conductoras en todo el mundo han llevado el estilo a otro nivel con atuendos que acapararon las miradas y les ganaron halagos en redes sociales.

Este fue el caso de Karol G, quien además es parte de la banda sonora de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. La cantante colombiana arrasó a su paso por la alfombra rosa de Los Ángeles para el estreno de la cinta, pues lució una falda corte sirena cubierta por pedrería que aportó el brilló que también llevó en su crop top con diseño en triángulo y espalda completamente descubierta.

Look estilo Barbie con el que Karol G arrasó en Los Ángeles. Foto: IG @karolg

Las mexicanas no se quedaron atrás y dieron cátedra de estilo con sus propios looks en rosa, como la ex Miss Universo Andrea Meza que se apegó a algunos de los accesorios clásicos de la famosa muñeca para lucir un ajustado vestido con diferentes tonos de rosa. Lo complementó con zapatillas blancas, un minibolso con detalles dorados y lentes oscuros a juego, así como una coleta alta.

Thalía no podía quedarse atrás y también fue parte del estilo Barbie, por lo que lució una serie de atuendos con los que hizo referencia a prendas clásicas de la muñeca. Entre éstas un traje de baño rosa con diseño de los 50 que complementó con una cinta rosa en la cabeza y un maquillaje que le brindó una apariencia natural.

Thalía con look Barbie en traje de baño rosa. Foto: IG @thalia

Andrea Meza llevó su look Barbie a otro nivel con accesorios clásicos de la famosa muñeca. Foto: IG @andreamezamx

SIGUE LEYENDO:

Arianny Tenorio presume el vestido de Barbie que todas las mujeres querrán usar para ver la película

Visita la casa de Barbie de tamaño real en la CDMX y tómate fotos GRATIS