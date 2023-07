5 trucos de señora joven que debes aplicar ya para mantener tu casa en orden

La etapa de la adultez suele ser bastante confusa ya que a la par de que aumenta la libertad, también lo hacen las responsabilidades y aunque muchos piensan que ésto sólo se refiere a las cuestiones laborales, en realidad las tareas del hogar también se vuelven parte de nuestra rutina cotidiana ya que el mantener una casa limpia y ordenada es parte de ser un adulto funcional que además de generar ingresos propios, tiene la capacidad de realizar las tareas domésticas.

Si bien en casa de tus padres has aprendido trucos para hacer todo más sencillo, la realidad es que nadie nace sabiendo por lo que las tareas domésticas están llenas de aprendizajes; es así como Val Barrales ha usado la plataforma de TikTok para compartir los saberes que tanto hombres como mujeres deben de saber para ser independientes y tener un hogar cómodo y limpio, en donde después de un largo día de trabajo podrás relajarte.

Sin importar tu género, debes saber realizar las tareas básicas del hogar.

Fotografía: Freepik.

5 tips de "señora joven" para tu casa

Todo parece ser muy fácil en la vida adulta hasta que nos damos cuenta de que existen muchas tareas en el hogar que no nos gusta hacer o que, de plano, no tenemos idea de como realizarlas. Por suerte, hay algunas alternativas creadas para facilitar esos momentos y que, sin importar tu género, debes conocer para así ser un adulto funcional; aquí te comparto algunos tips difundidos por Val Barrales para así llevar los días de limpieza sin incidentes.

Las tareas del hogar son responsabilidad de todas y todos los habitantes de la casa.

Fotografía: Freepik.

Quita las arrugas de la ropa sin plancha

Sabemos que nuestra generación se encuentra peleada con la plancha para ropa, por suerte, si tienes prendas que requieren ser planchadas existen una alternativa para evitar este tedioso paso. En un atomizador deberás poner la mitad de agua, una tapita de suavizante para telas y una cucharadita de vinagre blanco, agita bien para incorporar todo y rocíalo sobre la prenda que se encuentra arrugada, pasa tu mano por cada parte de la prenda y verás como poco a poco las arrugas desaparecen.

Además de elimina las arrugas, tu ropa olerá delicioso.

Fotografía: TikTok/@valbarrales

Lava tu botella a la perfección

Sabemos que hoy en día todas queremos dejar de usar plásticos de un sólo uso, por lo que las botellas reusables se han vuelto una gran alternativa para estar hidratadas en todo momento y contribuir con el cuidado del medio ambiente; pero aunque no lo parezca, estas botellas también necesitan ser lavadas cada cierto tiempo y si no cuentas con un cepillo especial para ello puedes agregar algunos granos de maíz palomero o de arroz (crudos, obvio), jabón para trastes y una cucharada de bicarbonato de sodio, agita muy bien y talla con una fibra limpia la parte de afuera, enjuaga muy bien y en tan sólo algunos minutos tendrás limpia tu botella.

Puedes repetir estos pasos las veces que consideres necesario.

Fotografía: TikTok/@valbarrales

Rescata tus tuppers que tienen comida echada a perder

Los tuppers son la mejor opción para almacenar la comida sobrante, pero muchas veces nos olvidamos que se encuentran ahí y su contenido termina echándose a perder por lo que una lavada común no es suficiente para desinfectar de manera adecuada el contenedor; si quieres rescatar algún tupper que tiene comida en mal estado primero deberás ponerte guantes y cubrebocas para tirar en una bolsa a parte la comida que aún se encuentra dentro del contenedor, después agrega agua y una cuchara de cloro para dejar reposando la mayor cantidad de tiempo, por último lava con tu jabón para trastes y deja secando al aire libre.

Intenta hacer esto en un lugar ventilado, puede ser en el patio.

Fotografía: TikTok/@valbarrales

Evita los malos olores en tu refrigerador

El refrigerador es uno de los electrodomésticos que suelen tener olores desagradables, si ya lo has lavado varias veces y aún no puedes eliminar los malos olores puedes aplicar estos tips; para el primero de ello deberás color un poco de café molido dentro de un frasco sin tapa y colócalo en una esquina dentro del refrigerador, también puedes hacerlo con vainilla. Si esto aún no funciona coloca una cucharada de bicarbonato de sodio con algunas gotas de tu aceite escencial favorito, colócalo como se ha indicado anteriormente y verás como el mal olor desaparece.

Cualquiera de estas opciones harán que los malos olores desaparezcan.

Fotografía: TikTok/@valbarrales

Aromatiza y desinfecta tu cama

Es importante mantener tu área de descanso lo más limpia que puedas y si no tienes tantas sábanas para cambiarlas en cada momento, puedes fabricar este desinfectante casero. Primero deberás poner a hervir dos tazas de agua con un limón partido y de cuatro a cinco flores de lavanda, cuando haya hervido por algunos minutos apaga el fuego y deja enfriar para después colocar la mezcla en un atomizador y complementa agregando un cuarto de taza de alcohol (el que se usa para curar las heridas, no del otro), finalmente deberás rociarlo sobre tu cama para así prevenir ácaros.

Además del increíble aroma, podrás prevenir los ácaros.

Fotografía: TikTok/@valbarrales

Es importante recalcar que las tareas del hogar no son únicamente responsabilidad de las mujeres ya que es importante que cualquier persona sepa cuidarse y mantener un hogar por sí solo; si bien es cierto que los roles de género han relegado estas tareas a las mujeres, llegó la hora de responsabilizar a todos y todas de su propio bienestar y eso incluye, por supuesto, las tareas domésticas además de las responsabilidades laborales.