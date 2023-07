María Chacón en 3 minifaldas coquetas ideales para el calor en la ciudad

En este verano son muchas las prendas que estarán en boga, entre ellas los miniconjuntos, los vestidos y por supuesto, las minifaldas, especialmente aquellas que son entalladas y que ayudan a que tus curvas se luzcan en todo su esplendor, ya que, además de ser piezas super sexys, son ideales para combatir el calor y no tener inconvenientes con el viento tan característico de esta temporada.

Así que si quieres convertirte en una de las más fashionistas de esta temporada te recomendamos inspirarte en los looks de María Chacón, quien no sólo sabe cómo sacarle partido a las minifaldas, sino que se ha convertido en una verdadera diosa del estilo en redes sociales, donde sus seguidores son testigos de sus looks para versátiles, mismos que demuestran que la actriz mexicana no le teme a experimentar con las tendencias de cada estación.

Así podrías coronarte como la reina del estilo | IG: @oficialmariachacon

Minifaldas coquetas para el verano

De hecho, así como María Chacón se ha apropiado de las aberturas y las transparencias, modas que han imperado durante este 2023, también ha decidido apostarle a las clásicas combinaciones de ropa, siendo una de sus favoritas los crop tops con minifaldas, algo que la ha posicionado como un modelo a seguir en cuanto a los looks veraniegos.

En caso de que seas una chica a la que le encanta tener una apariencia coqueta, pero tierna, algo que puedes hacer es optar por utilizar ropa en tonos pastel, siendo el lila y el lavanda algunos de tus mejores aliados de esta temporada, pues te ayudarán a resaltar en cualquier lado al que vayas.

Este look es ideal para ver la película de Barbie | IG: @oficialmariachacon

Y si ya tienes pensado ir a ver la película de Barbie o simplemente unirte al Barbiecore este julio, María Chacón también tiene una opción parta ti, ya que este atuendo rosa es ideal para las mujeres más girly que quieren unirse al trend del color que se ha viralizado en esta estación del año.

Aunque si quieres comenzar a sumarte a los looks que reinarán en otoño, algo que también se recomienda es que le apuestes a las tonalidades nude, ya que estas serán las más populares cuando las hojas de los árboles comiencen a caer, dando por concluida la época de utilizar colores vibrantes y vistosos en la ropa.

El nude se comenzará a viralizar desde finales de verano | IG: @oficialmariachacon

