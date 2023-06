Estas son las plantas que no pueden faltar en tu jardín para atraer colibríes

Uno de los sueños de muchas personas es que los colibríes lleguen a su ventana o jardín a lo largo del día por muchas razones, pues además de ser hermosos por sus colores vivos, su pico alargado o sus 55 aleteos por segundo que los hace parecer flotar en el aire, están relacionados con la esperanza, la buena suerte y los cambios positivos para la persona que los ve, tan sólo por mencionar algunos de sus muchos significados espirituales.

Sin embargo, no es lo único por lo que destacan y son tan importantes, ya que para nadie es secreto que además son considerados como uno de los principales polinizadores y de ahí que se equiparen con las abejas o las mariposas, por lo que las plantas del jardín se pueden llegar a ver beneficiadas. Es por ello que no resulta sorpresa ver que en muchos hogares se colocan comederos para que este tipo de ave llegue de forma natural.

Con estas plantas también tendrás un jardín muy colorido. (Foto: Pexels)

Por supuesto, los comederos no son la única forma en la que puedes atraerlos, pue existen muchas plantas que puedes tener con las que verás tu jardín repleto de colibríes todos los días y además lograrás tener un mejor cuidado de éstas, en especial si sigues todos los trucos de jardinería para verlas florecer. ¿Las agregarías como parte de la decoración exterior de tu casa?, no olvides que aunque no hay confirmación científica que asegure que la presencia de que los picaflores es sinónimo de buena suerte, las creencias de muchas personas, culturas y hasta prácticas como el Feng Shui los ven como el símbolo más importante.

¿Cuáles son las plantas que más les gustan a los colibríes?

De acuerdo con expertos de la Gaceta UNAM, existen al menos siete especies de plantas que más les gustan a los colibríes, por lo que colocarlas en el jardín puede ser el mejor acierto para atraerlos y así fomentar la polinización de cada una de ellas; sin embargo, antes de enlistarlas es importante recordar que también es común que al hogar lleguen otras especies de animales como las mariposas o las abejas. ¡Así que tenlo en consideración!

Aretillo

Camarón

Lavanda

Si eres amante de lo natural, estas plantas no te pueden faltar. (Foto: Pexels)

Mirto

Muicle

Silvestre

Toronjil

Para la profesora e investigadora María del Coro Arizmendi Arriaga de la UNAM, estas siete plantas son indispensables en el jardín si lo que se busca es atraer a los colibríes de forma natural; la mejor parte de estas especies es que se pueden colocar tanto en el suelo, como en macetas e incluso en las balconeras de nuestras ventanas. ¿Les darías una oportunidad?, además de tener un hogar precioso y conectado con la naturaleza puedes nutrirte de la mejor energía de las también consideras aves mensajeras.