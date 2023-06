Esmeralda Ugalde conquista la red con vestido de lentejuelas

El verano lo tiene claro: el brillo es la tendencia preferida para derrochar estilo, ya sea en el maquillaje con las famosas cejas con glitter o con los delineados disco que ya se ven por todos lados; sin embargo, lucir brillantes y radiante no termina con el mekeup ni con los accesorios, sino que también se debe de lucir en la ropa. Al menos así nos lo han demostrado una larga lista de celebridades que incluyen a Lisa de Blackpink, Salma Hayek y más recientemente Esmeralda Ugalde, quienes han llevado las lentejuelas a otro nivel.

Los looks más icónicos del momento son aquellos con lentejuelas y la mejor parte es que se pueden llevar en un traje sastre o en el vestido más bonito y el resultado siempre será icónico e ideal para resaltar la belleza natural. Aunque existen muchas cátedras de moda para lucir estas piezas muy brillantes, la conductora acaba de dar con estilo perfecto para resaltar la figura, rejuvenecer y presumir su lado más delicado.

FOTOS: Esmeralda Ugalde impone moda con entallado vestido de lentejuelas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Esmeralda Ugalde compartió el detrás de cámaras de una sesión de fotos en la que se olvidó de los minishorts, trajes de baño y el estilo juvenil con el que se ha coronado como toda una fashionista, para en su lugar darle paso al glamur. Para lograrlo apostó por un vestido largo y entallado a su figura, por supuesto hay mucho que destacar de su outfit, ya que recuperó algunas de las tendencias del momento.

Lo primero y lo más importante es el uso de las lentejuelas de pies a cabeza y según demostró la hermana de Ana Bárbara, no hay mejor alternativa que combinar los tonos más brillantes con un azul marino de base y dejando el dorado y el rojo para un bordado icónico en el torso y en la espalda, donde las formas de tallos y de flores elevan el look. Asimismo, en el vestido destaca el famoso escote cut out para derrochar elegancia.

Para complementar lo anterior y reducir lo revelador del look, Esmeralda Ugalde también apostó por un par de mangas largas que recuperan el diseño de lentejuelas y que además destacan por mucho volumen en la zona de los hombres, un estilo que recuerda al de las princesas y con el que la conductora se lució como nunca. En esta misma prenda llama la atención un cuello alto con el mismo bordado del torso y eleva el atuendo al máximo nivel.

Así presumió su belleza. (Foto: IG @esmeoficial)

Con este look, la conductora conquistó la red como nunca antes y sus fans se lo hicieron saber con cientos de halagos en los que resaltaron su belleza, pues más allá de lucir el vestido largo más chic y glamuroso, también se lució con un maquillaje de ojos ahumados que le dan un toque misterioso y sensual, además que agregan brillo a todo el rostro. Asimismo, se olvidó de los recogidos para llevar la melena suelta y con ondas marcadas.

"Preciosa", "espectacular", "hermosísima", "luces lindísima", "diosa", "te ves increíblemente bella mi Esme" y "eres demasiado hermosa" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.