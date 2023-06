Pride: 5 ideas de outfits para la marcha LGBT+

Este sábado 24 de junio se realizará la marcha LGBT+ en la Ciudad de México, un evento al que asisten miles de personas, aunque no siempre sabemos cuál es el mejor look, por eso hoy te dejamos 5 ideas de outfits para el pride, perfectos para el calor, las horas de caminata y sobre todo lucir increíble para unirse a las exigencias que este 2023 incluyen la visibilidad y atención a grupos históricamente vulnerados y el reconocimiento legal y social de las identidades trans y no binarias.

Outfits para la marcha LGBT+

De acuerdo con un comunicado de la Colectiva de Organizaciones Civiles de la Marcha LGBTIQAP+, en este 2023 son más de 40 organizaciones de la sociedad civil las que se han reunido para consolidar el evento con el lema "Libertad, justicia, dignidad… ¡A nosotres jamás nos borrarán!". Se recomienda asistir con ropa cómoda, y cuidarse del sol y las altas temperaturas, tomando agua y con la aplicación de bloqueador.

1. Short de mezclilla para combatir el calor

En la Ciudad de México las temperaturas se han elevado bastante, para este sábado se espera llegar a los 29 grados centígrados, por lo que la opción de llevar short de mezclilla será una de las favoritas, una prenda cómoda que se puede complementar con blusas, camisas, crop tops, y bralettes.

Una opción cómoda y fresca. Foto: Pinterest

2. Pantalones multicolor

Los pantalones que tengan los colores del arcoíris también son una excelente idea para llevar en esta edición 45 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ de la CDMX, una opción que es fácil de complementar con otra pieza en color sólido, como el blanco o el negro.

Una idea cómoda u fácil de combinar. Foto: Pinterest

3. Falda pride

Una de las tendencias de este verano son las faldas de tul, y en su versión pride hará sin duda que todes llamen la atención, pues se trata de una opción fresca, divertida y alegre. Lo mejor, son muy sencillas de combinar y se pueden llevar con calzado cómodo como tenis, o algo más chic como tacones de plataforma.

La tendencia más chic. Foto: Pinterest

4. Blanco con toque de color

Todos saben que el color blanco es la opción número uno cuando se trata de combatir las altas temperaturas, esto gracias a que refleja el calor y permite estar más fresco, por lo que un outfit completo en este tono será perfecto para el Pride 2023,y si le das un toque de color con algún detalle estarás más que listo.

Blanco, el favorito del verano. Foto: Pinterest

5. Top crochet

El tejido de crochet se ha convertido en una de las modas favoritas para llevar en este verano, y sin duda los top elaborados en los colores del arcoíris serán una de las ideas más coquetas.

El crochet está de moda. Foto: Pinterest

La marcha LGBT+ en la Ciudad de México comenzará a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia. Para quienes no puedan asistir, podrán seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales @MarchaLGBTICDMX.