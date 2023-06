Baddie Bling Nails: diseños que están de moda en el 2023 para lucir elegante

En este verano del 2023 habrá muchas tendencias de uñas que seguramente se apoderarán de las manos de diversas celebridades, entre ellas los estilos minimalistas que se caracterizan por la sencillez y elegancia en los colores que emplean. Sin embargo, también hay algunos diseños que se distinguen por ser bastante cargados, algo que ayudará que se sumen a las llamadas "uñas aesthetic".

Este estilo de uñas se distingue por mezclar colores, texturas y diversos elementos para crear diseños que unen lo retro con lo moderno. Aunque en este caso nos centraremos en unas uñas que más que nada se retoman los clásicos modelos cargados de pedrería, es decir las llamadas "Baddie Bling Nails".

No olvides que el lila será uno de los colores favoritos de este verano / Foto: Pinterest

Si todavía no conoces la tendencia baddie, lo cierto es que en esta la regla de "menos es más" no aplica, de hecho, queda prácticamente desechada, dando lugar a uñas ostentosas que se unen al glitter trend de la manera más osada posible, siempre generando manicuras glamurosas.

Diseños de Baddie Bling Nails

En caso de que quieras sumarte al trend de las baddie bling nails lo que tienes que hacer es elegir un color sólido, puedes aprovechar para unirte a la boga del lila, el nude, el gris y el rosado, el cual preferentemente se presentará en un tono nacarado, aunque también puedes aplicar esmaltes mate, ya que lo que brillarán serán las aplicaciones de tus uñas.

Las uñas de este estilo son perfectas para atraer las miradas / Foto: Pinterest

Algo que también puedes hacer para darle un plus a tus uñas veraniegas es pintarlas con un elegante degradado que te haga convertirte en la sensación de tu círculo de amigas, quienes seguramente no podrán apartar la mirada de tus manos, las cuales se recomienda que no lleves con joyería ostentosa, esto para centrar la atención en el diseño de tus uñas.

En función de tu estilo también puedes apostarle a algunos dibujos a mano alzada que terminen por darle un acabado artesanal a tus baddie bling nails, las cuales en sí mismas destacan por los brillos que contienen y estos pueden presentarse en escarcha, encapsulados o como piedras de ornato.

El café es otro de los colores que cobrará relevancia en este verano / Foto: Pinterest

Uñas elegantes para el verano 2023

Aunque en general las uñas elegantes se caracterizan por la sofisticación y la sencillez, también puedes convertirte en la reina del glamour con las baddie bling nails, esto porque, bien utilizadas pueden adquirir un aspecto chic y girly que te ayudará a destacar en cualquier evento de gala.

Así puedes coronarte como la más fashionista de las uñas en tendencia / Foto: Pinterest

Recuerda que en general puedes llevar este tipo de uñas en tu día a día, pero se recomienda que sean utilizadas para eventos especiales, de hecho, hay diversas tiendas en las que las puedes encontrar modelos prefabricados, algo que te puede ahorrar mucho dinero si no dispones de un presupuesto elevado.

Lo único que tienes que verificar es que las uñas postizas encajen a la perfección con tus uñas naturales, esto para evitar desprendimientos que terminen causándote accidentes que van desde perder alguna pieza de tu kit hasta lastimarte de manera parcial o completa tus verdaderas uñas.

Este diseño de uñas es sencillo y elegante / Foto: Pinterest

