Mariana Echeverría: 5 looks modernos y ajustados con los que conquistó “ME CAIGO DE RISA”

"Me Caigo de Risa" estrenó recientemente su novena temporada tras varios rumores que apuntaban a una cancelación o la salida de queridos participantes, entre ellos Mariana Echeverría que no sólo conquista al público con su talento y simpatía tanto fuera como ante las cámaras, pues es su estilo lo que la ha convertido en un referente al llevar looks con los que se suma a lo mejor de las tendencias.

Además de la actuación, la conductora posee un indudable gusto por la moda y muestra de ello el salón de belleza que tiene por el que se mantiene actualizada en lo mejor de cada temporada. Esta información la lleva directo a sus atuendos, mismos que comparte con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram inspirándolos a crear nuevos revolucionando la industria y sus estrictas reglas.

Mariana Echeverría con elegante traje negro lleno de brillo. Foto: IG @marianaecheve

Looks elegantes de animal print de Mariana Echeverría

Aunque los estampados fueron motivo de debate en el pasado entre quienes los consideraban anticuados y aquellos que no dudaron en usarlos al amarlos desde el primer momento, el animal print gana terreno una vez más y promete quedarse como un favorito de cualquier temporada gracias a la versatilidad en sus diseños con los que se puede obtener un look elegante o casual y romántico.

Mariana Echeverría es un claro ejemplo de cómo usar animal print de manera elegante, pues llevó una falda azul de satín con toques rosas y negros en sus detalles. Lo combinó con una blusa negra de manga larga que lleva un delicado moño en el escote y complementó con una media coleta y maquillaje en tonos café.

Mariana Echeverría con falda azul de animal print. Foto: IG @marianaecheve

En el lado opuesto, la conductora apostó por un atuendo casual sin dejar de lado la elegancia que tanto la caracteriza. Y es que lucio una falda negra tipo short con un crop top ajustado de cuello redondo que complementó con un blazer de animal print en tonos blanco, así como botines a juego.

Look casual y cómodo con blazer de animal print. Foto: IG @marianaecheve

Estilo floral para el verano

Si algo ha demostrado Mariana Echeverría es que no teme experimentar con lo mejor de las tendencias, por ello, opta por atuendos dignos de replicar en cualquier temporada del año. Aunque los estampados y diseños florales son los favoritos de la primavera y el verano por estar llenos de color.

Para quienes aman los blazer ya no es necesario esperar al otoño para poder usarlos, tal y como lo muestra la presentadora de televisión al combinarlos con ajustados atuendos perfectos para las altas temperaturas. Llevarlos con diseños florales añade el toque de color propio de las prendas durante estas temporadas.

Mariana Echeverría deslumbra en look con diseño floral. Foto: IG @marianaecheve

Para saber la manera de llevar prendas cómodas y casuales a otro nivel para una apariencia elegante basta con ver uno de los atuendos de Mariana Echeverría. Pues lució un short de mezclilla decorado con cadenas y perlas de fantasía que combinó con una blusa básica blanca, pero la estrella de su atuendo fue el blazer con flores de colores y las botas azul celeste.

Mariana Echeverría casual, fresca y elegante con look en minishort y blazer. Foto: IG @marianaecheve

