5 perfumes baratos con olor fresco ideales para el verano

El verano está a punto de iniciar y por lo tanto los cambios en nuestra imagen son indispensables, ya sea con un corte de pelo, con prendas en tendencia o incluso con un nuevo olor; sin embargo, a veces los altos precios de cada producto no nos permiten darnos estos pequeños lujos para lucir perfectas. La buena noticia es que para conseguir lo anterior a veces sólo falta tener un buen par de perfumes con los cuales dejar huella en cualquier lugar. Así que si esta temporada quieres darle un toque distintivo a tu imagen (y looks) no dudes en darle una oportunidad a estas alternativas baratas.

Por supuesto, no todo se trata del precio, ya que durante el verano hay una fragancia que mujeres de todas las edades buscan y son las que ayudan a tener un olor fresco por horas y que las ayude a sentir más cómodas en los días más calurosos. La mejor parte es que no hay que gastar una fortuna para tener un olor rico, pues mientras algunos de estos productos sobrepasan los mil pesos, hay algunas alternativas en las que sólo hay que invertir 100 pesos o menos de 400 para estar en tendencia y tener un sello personal gracias a fragancias con:

Flores

Frutas

Toques tropicales

Notas amaderadas

Gasta desde los 149 pesos hasta menos de 500 en estas tendencias de perfumes. (Foto: Pexels)

¿Les darías una oportunidad? 5 perfumes que debes tener

Así que no lo dudes más y conquista el verano con estas tendencias de perfumes con olor a fresco que además de ayudarte a mantener una fragancia duradera, también podrás mantener esa sensación refrescante durante los periodos en los que las altas temperaturas no dan tregua. La mejor parte de todo esto es que podrás usar tus productos todos los días o en otras ocasiones como es la oficina o eventos importantes. ¿Los agregas a tu tocador?

Parfum

Una primera alternativa bastante económica es el Perfume Refrescante para Mujer Perfume de Fragancia Duradero Perfume en Aerosol de Walmart que no sólo destaca por ayudar a mantener ese olor fresco por varias horas, sino también porque sus notas tropicales lo hacen unisex, es decir, que su fragancia además de ser suave la pueden llevar tanto hombres como mujeres. Por otro lado, es una de las opciones más baratas ya que es posible encontrarlo por tan sólo 259 pesos.

Perfume Gardenia

Este perfume de Sianoau se puede encontrar en sitios en línea como Mercado Libre y sin afectar tu cartera, ya que es posible encontrarlo por 414 pesos y además hacerlo pasar como un artículo de lujo gracias a sus características que además de ser ideales para esta época de calor, son muy sutiles y perfectas para mujeres elegantes. Según la descripción del producto, tiene limón, aceite de neroli, té, jazmín, cuero, flor de tabaco, guayaco, vetiver y té verde de montaña.

¿Cuáles son tus favoritos? (Foto: Pexels)

Colonia femenina cítricos

Otra alternativa que querrás tener este verano es este perfume de Natura que destaca por un olor tropical que te ayudará a mantener esa sensación refrescante a lo largo del día y todo gracias a los cítricos presentes en sus notas como el limón siciliano y la lima bergamota. Un perfume como este te puede ayudar a lucir fantástica y dejar huella por tan sólo 355 pesos.

Perry Ellis Reserve for Women

Y si buscas otras alternativas aún más económicas para este verano, esta cuarta opción se convertirá en tu salvación ya que sólo tendrás que invertir 270 pesos para lucirte en esta temporada. Por supuesto, también lo puedes llevar a la playa gracias a su toque floral en el que se mezclan fragancias de jengibre, sándalo, manzanilla, pachulí, violeta, freesia, musgo de roble, flor de loto, caléndula y rosa.

Magnificient Life

Finalmente, para las mujeres que además de querer oler frescas, quieren un toque muy femenino, el Magnificient Life de Miniso es la mejor opción y lo mejor es que, ¡sólo cuesta 149 pesos! En él destacan aromas dulces; mientras que para el toque natural y refrescante se usa naranja, rubí, mango, manzana al horno, frambuesa, rosa, almizcle blanco, sándalo y coco.

