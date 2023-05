¿Qué días de mayo debo cortarme el cabello?

Seguramente alguna vez tomaste la dura decisión de cortarte el cabello y desde entonces el martirio para que crezca rápido parece no llegar a su fin debes de saber que esto tiene una razón muy importante, al menos si se considera el calendario lunar que muchas mujeres consultan antes de arriesgarse con un cambio de look. Pues según esta forma de medir los días de cada mes, hay unas temporadas en las que resulta mejor o peor hacerse un corte de pelo, la razón es que ciertas temporadas propician el crecimiento, mientras que otras lo impiden.

Así que si ya te pasó esto fue por haber elegido un día incorrecto; sin embargo, esto no significa que tengas que esperar una eternidad para que lo lento de tu crecimiento te lleve al largo deseado, sino que un despunte en los días correctos de mayo te puede ayudar a cumplir tu meta. Es por ello que en esta ocasión la astróloga Mía Astral compartió todos los detalles de cuándo es el mejor momento del mes para un nuevo corte sin arriesgar o afectar la cabellera.

¡Arriésgate a un nuevo cambio! (Foto: Pexels)

¿Qué días de mayo son perfectos para cortarme el pelo?

De acuerdo con la experta, este mayo lo ideal es evitar un corte de pelo o al menos durante las primeras semanas, ya que la mejor temporada para esto son los últimos días del mes en donde las transformaciones no sólo saldrán sin ningún error, sino que también te permitirán que el crecimiento no sea demasiado lento y en caso de arrepentirte puedas recuperar tu melena larga. ¿Pones a prueba las predicciones de Mía Astral?

Según contó en una publicación de Instagram, lo ideal es que del sábado 20 al domingo 26 de mayo te cortes el cabello, así que no dudes en realizarte un despunte, o bien, elegir algunas de las tendencias del momento como son los cortes bob, pixie, mixie, las famosas "capas fantasma" o incluso estilos más arriesgados como el mullet, una tendencia que este verano tendrá mucha fuerza y que por ser andrógino le queda bien a mujeres y hombres.

Por otro lado, para aquellas personas indecisas a las que un cambio de look siempre les causa inquietud o no saben si tomar o no la decisión hay otra buena noticia y es que además de tener aún muchos días para pensar, el mes de mayo también tiene una temporada perfecta para tomar decisiones muy bien premeditadas. Para la experta, este jueves 4 es el día perfecto para la reflexión y "pensar muy bien las cosas antes de decidir", así que si además de un corte de cabello necesitas otra reflexión, aprovecha este día.

