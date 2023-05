¿Necesitas un cambio de look?, estos son los mejores días de junio, según la astrología

Nos encontramos a horas de darle la bienvenida a junio, el sexto mes del año y que para la astrología representa un momento importante y lleno de energía por el cambio de estación, pues inicia la transición de la primavera al verano que no se debe de desaprovechar de ninguna forma, ya sea para emprender proyectos, para invertir dinero o simplemente para realizarnos un cambio de look y así estar a la moda con las tendencia de la temporada.

De acuerdo con la astrología, la posición de los astros no sólo define qué tanta suerte tendremos o cuál será nuestro estado de ánimo, sino que también representa una oportunidad para tomar todo tipo de decisiones y eso incluye las más banales y a las que no muchas personas le prestan atención. Entre los ejemplos más comunes de esto destacan los cambios de look que pueden ir desde llevar un nuevo estilo de delineado, renovar el clóset, teñirnos o cortarnos el cabello e incluso hacernos un tatuaje.

Por supuesto, lo astrólogos nunca dejan pasar el cambio de mes -y menos cuando se acompaña con la llegada de una nueva estación- para recordarnos cuales son los mejores días del mes para todo tipo de decisiones; en lo que respecta a tendencias, moda y belleza, Mía Astral nos compartió todas las fechas que no se deben de dejar pasar este junio.

Descubre qué días te puedes cortar el cabello para que crezca rápido. (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los mejores días de junio?

A través de redes sociales, la experta compartió la lista de los mejores días de junio y que nadie debe dejar pasar en las siguientes semanas; aunque Mía Astral incluyó algunos otros aspectos como el romántico, conocer gente nueva e incluso para cerrar ciclos, en esta ocasión sólo te compartimos los referentes a la moda y la belleza. ¿Y tú, qué cambios de looks deseas para esta temporada?