Dua Lipa tiene la pijama de seda ideal para lucir sexy en la época de calor

La época de calor lleva meses haciendo de las suyas y con el verano próximo a iniciar es inevitable no pensar en que las altas temperaturas sorprenden incluso en medio de la noche hasta causarnos problemas para dormir por no encontrar ese clima fresco; la buena noticia es que la moda piensa hasta en estos problemas con las tendencias que nadie se debe de perder. Si bien las sandalias y prendas frescas ya son la obsesión del momento, ahora Dua Lipa sorprendió con una nueva lección de estilo que querrás imitar.

De acuerdo con la cantante, para sobrevivir a la época de calor que llegará con el verano es indispensable pensar hasta en los looks para ir a la cama, ya que deben de destacar por ser frescos y cómodos, además que le permitan al cuerpo mantenerse libres a la hora de descansar. Y para conseguir todo lo anterior no hay mejor alternativa que una pijama de seda con la que además se puede lograr una imagen sexy sin demasiado esfuerzo.

Dua Lipa es la reina de la moda y así lo demostró al posar recién salida de la cama. (Foto: IG @dualipa)

Desde la cama, Dua Lipa impone moda con sexy pijama de seda

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "One Kiss" compartió una serie de fotos presumiendo su paso por Francia, pero algo que llamó la atención fue una imagen en la que posa desde la cama y frente al espejo con una cátedra de estilo que nadie se esperaba. La razón es que dio con el estilo perfecto para llevar el glamur al lugar de descanso, un detalle que también le permitió mantener esa imagen que tanto la caracteriza y que la ha llevado a lanzar su propia colección de moda de la mano de Versace.

Para ello eligió una pijama de seda en un color rojo brillante que resalta todavía más por el efecto de la tela y aunque muchas mujeres ya recurren a esta dupla como la ideal para descansar, Dua Lipa demostró que para el calor que llegará en las próximas semanas es indispensable olvidarse del elegante corte de pantalones holgados y camisa de botones. En su lugar, la también modelo apostó por una blusa lencera y minishorts.

Esta es la pijama con la que Dua Lipa paralizó la red. (Foto: IG @dualipa)

La pijama de Dua Lipa destaca por un top de tirantes estilo lencero de escote en "V" y que a la vez permite que el abdomen quede a la vista; mientras que por otro lado el minishort es holgado y con un par de lazos en los laterales. Si bien esta combinación es magnífica para dormir fresca en esta época de calor, también se ha convertido en la apuesta más sexy del verano gracias a su corte y a que recupera los cortes de moda, aunque el color resplandeciente también resulta muy chic.

Por supuesto, su look de descanso causó furor en redes sociales, ya que es de las pocas veces en las que Dua Lipa se muestra al natural y recién despertada, con la cara lavada y con el cabello rebelde. En su selfie frente al espejo la cantante no sólo presumió la pijama que ahora todas las mujeres querrán para lucir sexys, sino también por revelar cómo inicia sus mañanas con una taza de café además de fruta fresca como sandía. ¿Le robarías el look?