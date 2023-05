¿Cómo combinar jeans rotos? Galilea Montijo da la muestra

Los jeans rotos son una prenda básica de nuestro clóset y aunque suelen causar polémica por si de deberían o no seguir usando, lo cierto es que son los favoritos de muchas mujeres jóvenes y maduras, además que son ideales para el verano ya que nos ayudan a conseguir una imagen clásica y cómoda con un toque de frescura, ¡tan necesaria en la época de calor! La "mala noticia" es que pueden llegar a ser difíciles de combinar para elevar un look sin caer en una imagen demasiado informal o urbana.

Así que si tú al igual que muchas otras amantes de la moda tienes un par de jeans rotos en tu clóset y no sabes cómo combinarlos, a continuación te contamos todos los detalles a considerar, ya sea para conseguir una imagen elegante, una casual y una informal con la cual lucir como toda una fashionista. Para ello no hay mejor opción que tomar como referente a uno de los íconos de estilo: Galilea Montijo, quien los ha usado en más de una ocasión y que sus looks son ideales para este verano.

¿Cómo combinar jeans rotos? 3 ideas de looks para lucirte

De acuerdo con Galilea Montijo, esta prenda se puede llevar desde un corte skinny, pasando por un mom o baggy hasta los más holgados para conseguir los looks perfectos, de tal forma que se pueden lograr todo tipo de estilos y por lo tanto, son la apuesta antiedad que no debe de faltar en el clóset. Y es que así como se pueden usar antes o después de los 20 años, a sus 49 años la conductora de "Hoy" también los ha convertido en piezas esenciales para las mujeres maduras.

¿Pero cómo combinar los jeans rotos?, lo primero que hay que tomar en cuenta es que incluso si se busca un outfit relajado, lo ideal es elevar la prenda y para ello un cárdigan holgado y colorido puede ser la mejor opción, además que por debajo se puede llevar un top fresco para las horas más calurosas del día. Por otro lado, hay que elegir diseños de tiro alto que favorezcan la figura, en especial si las piernas son holgadas; un truco más es doblar el ruedo y agregar un par de sandalias de tacón para lucir chic.

¿Cómo combinar unos pantalones negros, rotos y holgados?

En otra de sus cátedras de estilo, Galilea Montijo también nos ha dado la muestra de cómo combinar unos jeans holgados, rotos de las rodillas y holgados para sumarse a la tendencia más icónica del momento y con la cual se puede lograr el estilo aesthetic entre los 40 y los 50 años. ¿Le darías una oportunidad? Lo único que necesitas es apostar por un look total black y automáticamente pasarás de algo urbano a lo más elegante.

Lo ideal para robarse todas las miradas es elegir un pantalón de tiro alto y piernas holgadas con caída en "A", ya que esta dupla es precia para favorecer a la figura gracias a un efecto alargador, así que si eres una mujer bajita, no te puede faltar. Por otro lado, el ruedo debe tocar el suelo y para completar no dudes en agregar un par de stilettos con los cuales lucir aún más chic. Finalmente, un body de cuello alto y manga larga se convertirá en tu mejor aliado, aunque en esta temporada de calor puedes reemplazarlo con un cuello halter para lucir fresca y moderna.

¿Cómo usar un corsé con jeans rotos?

Una de las últimas tendencias que se deben de seguir este 2023 para lucir al último grito de la moda son los corsés que están presentes hasta en los vestidos; sin embargo, para conseguir una imagen moderna y muy estilizada, se pueden combinar por sí solos con un par de jeans rotos. Para Galilea Montijo, lo ideal es elegir estos básicos en un color clásico denim, con aberturas en las rodillas y desgastes en otras partes de la figura como es el caso de los bolsillos o la cadera.

Mientras que para combinar los pantalones rotos basta con agregar un corsé que puede ser liso, con encaje o transparencias, además de algún estampado colorido como el que presumió hace unas semanas la conductora de "Hoy". Finalmente, un par de sandalias de plataforma ayudarán a elevar el look, aunque un truco que se puede seguir es usar los mismos colores del look; en este caso el negro y el dorado del torso se replican en el calzado y el cinturón. ¿Y tú, cómo prefieres usar esta prenda básica del clóset?