¿Cómo combinar un pantalón rojo?, Anette Cuburu tiene la respuesta

En el clóset guardamos una infinidad de prendas esperando por el momento ideal para usarlas, ya sea para estrenarlas en una fiesta, a bajar esos "kilitos de más" para que finalmente nos quede o simplemente porque no sabemos cómo estilizarlas; sin embargo, este puede ser uno de los peores errores y la forma de sabotearse al dejar pasar una tendencia o por no sacarle el máximo provecho. Así que si entre tu ropa de "reserva" tienes un pantalón rojo y no sabes qué hacer con él, pues te contamos todo lo que debes de implementar hoy mismo.

Un pantalón rojo es la pieza más llamativa que podemos lucir y de ahí el miedo de muchas personas al llevarlo en la ropa, en especial si no se quiere lucir la combinación clásica con negro, que se ven por todos lados y aunque nos ayudan a lucir bien, no es la apuesta con la cual gritarle a todos que eres una fashionista. Es por ello que hoy te contamos cómo vestir esta prenda sin importar la edad ni la ocasión y para ello, tomamos como referente a Anette Cuburu, quien es uno de los mayores íconos de moda.

¿Cómo combinar un pantalón rojo?

La mejor forma de combinar con un pantalón rojo y volverlo el protagonista del look es elegir una prenda blanca que le dé aún más brillo y fuerza a la imagen, además que se trata de un estilo que dominará el verano sin importar si se luce en la oficina, en un evento o incluso durante las vacaciones. Pero antes de que corras a tu guardarropa en búsqueda de la ropa con la que conseguirás el look perfecto, es importante recordarte que lo ideal siempre es elegir pantalones de vestir con los que se puede pasar de algo extremadamente elegante a lo casual e informal.

Así de fácil lucirás como una experta en moda. (Foto: IG @anetteoficial)

De acuerdo con la última cátedra de moda de Anette Cuburu, lo ideal es elegir un pantalón de tiro alto y corte slim, pues es uno de los más favorecedores para la figura y se puede llevar con prácticamente todos los básicos y tendencias de la temporada. Después de tener la base, se puede elegir una blusa tipo corsé de escote strapless que ayudará a lucir la imagen más femenina y fresca para los próximos meses de calor.

Finalmente, para el calzado las sandalias de plataforma son las mejores aliadas y un truco con el cual darle un toque más chic al look es llevarlas en color dorado, pues así se mantendrá la armonía más icónica en la imagen. ¿Te animarías a lucir una combinación como esta?, se trata de un estilo que se puede llevar a la oficina y para el que basta con agregar un blazer rojo, o bien, dejarlo para eventos como bautizos, fiestas o comidas.

¿Con qué colores combinar un pantalón rojo?

Tal y como te adelantábamos al principio, un pantalón rojo usualmente se puede combinar con prendas negras para neutralizarlo y hacerlo lucir más elegante; sin embargo, también existen otras alternativas con las cuales derrochar estilo. Además del blanco que presumió Anette Cuburu, puedes agregar a tus looks formales o casuales, prendas lisas o con estampados en tonalidades como:

Los pantalones rojos de cuero también siguen estas reglas de estilismo. (Foto: IG @anetteoficial)

Amarillo

Azul (todos los tonos)

Blanco

Fucsia

Gris

Morado

Naranja

Rosa

Tonos tierra

Verde

Por supuesto, hay muchos aspectos que debes de tomar en cuenta antes de combinar esta prenda básica del clóset, ya que además de los pantalones de vestir se pueden encontrar leggings o jeans, además de diferentes materiales que van desde la mezclilla hasta el cuero. Aunque si se trata de éstos últimos, Anette Cuburu también ha dado muestra de cómo lucirlos, como puede ser un body negro con sandalias, pero se trata de un outfit más casual y juvenil.

En otras cátedras de moda, la conductora de "Venga La Alegría" también ha demostrado que los looks total red son la apuesta perfecta para destacar con el color rojo y el pretexto perfecto para usar trajes sastre y una forma elegante de neutralizar el atuendo es agregar una blusa azul marino. Mientras que para aquellos momentos en los que se busque un atuendo más icónico, un top con escote strapless y stilettos rojos marcarán la diferencia.

¿Te sumas a la tendencia de los looks total red? (Foto: IG @anetteoficial)