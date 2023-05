Ari Gameplays impone moda con look de cuero en falda y corsé

El cuero se ha convertido en el gran protagonista del verano y así lo han demostrado las famosas con looks en los que queda claro que no hay edad para sumarse a esta tendencia con la que se puede presumir un estilo elegante o juvenil, según sea el caso. Entre las cátedras de moda más icónicas del momento destaca un outfit de Ari Gameplays, con el que causó sensación en Instagram por llevar las dos prendas favoritas del momento: una falda con corsé.

A través de redes sociales, Ari Gameplays compartió una nueva foto de estudio con la que presumió algunas de las tendencias que triunfarán en los próximos meses y que son ideales para mantener una imagen femenina, arreglada, fresca y sensual gracias a lo brillante del cuero. Por supuesto, en su lección de moda también aprovechó para lucirse con las clásicas minifaldas que ella mejor que nadie sabe cómo combinar, especialmente si se trata del diseño tableado que ya es la sensación entre las celebridades. ¿Le robarías el look?

¿Cómo usar el cuero?, estas son las prendas indispensables del verano

De acuerdo con la gamer e influencer, para causar sensación en los próximos meses hay que apostar por una falda tableada negra y de cuero, pues es la que ayudará a conseguir una imagen chic y hasta gótica si se estiliza con otras prendas negras; un truco que todas las mujeres jóvenes deben de seguir para lucir espectaculares es elegir un tiro alto y cinturón, para marcar la cintura y una caída en "A" para crear un efecto de pierna kilométricas que ayudan a "crecer" visualmente.

Por otro lado, en el clóset de ninguna mujer puede faltar un corsé, ya que desde hace más de un año es un básico indispensable para elevar todo tipo de looks y este verano, el toque más chic que se le puede dar es lucirlo de cuero, tal y como demostró Ari Gameplays con un diseño de escote de corazón y abdomen asimétrico y ajustado. Esta dupla resulta magnífica para presumir los resultados del ejercicio, pues la esposa de Juan S Guarnizo no sólo es fanática de los videojuegos, sino también del deporte, incluyendo el box.

De esta manera la influencer de 25 años demostró que la mejor forma de lucir el cuero este verano sin morir de calor es con una falda corta y un corsé, dos piezas que permiten mantener la frescura que amerita la temporada; mientras que juntas dan el estilo juvenil y en tendencia que muchas buscan. Asimismo, dejó en claro que la fiebre por lo looks total black no ha llegado a su fin y que para lucir aún más icónica se pueden llevar transparencias con un par de guantes largos. ¿Le robarías el look a Ari?