Michelle Salas tiene el vestido lencero ideal para una graduación

Los próximos meses son conocidos como la temporada de graduaciones, en donde miles de estudiantes de todo tipo de carreras le ponen fin a un ciclo para iniciar con la vida laboral y demostrar todos los conocimientos que adquirieron durante la universidad, pero también es la época en la que más fiestas se realizan para que cada uno de los graduados celebre con sus amigos y familia un logro más. Y para esto último son indispensables los looks más elegantes e icónicos, incluso si se trata de aquellos en los que un vestidos cuestan menos de 500 pesos.

A una graduación se pueden llevar vestidos cortos, largos, sencillos o extremadamente glamurosos, pues la idea es sentirse cómoda, segura y la más hermosa de la graduación; sin embargo, entre todas las tendencias que se verán en los próximos meses destacan los vestidos lenceros que además de ser elegantes, son perfectos para mantener una imagen moderna y juvenil. Al menos así lo han demostrado famosas como Ángela Aguilar o Michelle Salas, quienes han apostado por este básico del clóset como la apuesta más chic que no le puede faltar a las graduadas.

Michelle Salas enseña a llevar un vestido lencero con saco a una graduación

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Salas compartió una nueva sesión de fotos para demostrar por qué es considerada como uno de los íconos de la moda más importantes en México; para ello apostó por un elegante vestido lencero del que hay mucho de qué hablar, pues es la apuesta perfecta para una graduada y la mejor parte es que completó el outfit con un saco a juego que le dio el toque final al atuendo.

Al posar en medio de la calle, la influencer y miembro de la Dinastía Pinal demostró que el color ideal para lucirse en un evento de noche, como es el caso de una graduación, es el color verde bandera y en especial si se luce en un diseño satinado, pues el resultado final del outfit será muy brillante e ideal para acaparar todas las miradas; sin embargo, en el vestido lencero que presumió destacan nuevas formas para darle un estilo aún más chic a la prenda.

De acuerdo con Michelle Salas, algo que hay que considerar es un escote profundo en "V" que además tenga esa caída característica de los vestidos lenceros; mientras que para completar un estilo juvenil no puede faltar un escote en la espalda que contrarreste con resto del diseño. Pues si algo nos dejó claro la modelo es que la falda debe de tener un corte de sirena entallado hasta las rodillas y desde ahí un ruedo ligeramente holgado, mismo que se puede acompañar con una pequeña cola para lucir más glamurosa.

Aunque un escote tan arriesgado en la espalda puede resultar demasiado para muchas, en especial una vez que cae la noche y bajan la temperatura, la famosa demostró que no puede faltar un saco largo a juego con el vestido para cubrir la espalda y además conseguir un look monocromático. Finalmente, todas las graduadas que busquen un outfit como este para una noche tan importante no deben olvidar los tacones negros tipo stiletto o sandalias.

¿Cómo ir vestida a mi graduación?

Por otro lado, los accesorios son indispensables y eso lo sabe mejor que nadie Michelle Salas, por lo que para combinar un elegante vestido lencero como este no puede faltar una cartera de mano y una forma de lograr que resalte es con un modelo plateado y de flecos.

En lo que respecta a aspectos básicos, un maquillaje que resalte tus facciones se convertirá en tu mejor apuesta y aunque el cabello suelto siempre es un acierto, ya sea que se lleve en un lacio perfecto u ondulado, los peinados también pueden ayudar a elevar la imagen entera y darle elegancia al look. Finalmente, joyería plateada o dorada puede lograr un contraste muy icónico con lo satinado del vestido.

