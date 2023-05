Perros: 5 beneficios de la zanahoria en su dieta diaria

Los perros son nuestros mejores aliados y tenerlos en casa representa una larga lista de retos, pues además de lidiar con sus travesuras también es importante cuidar de su salud al ayudarlos a evitar que se llenen de pulgas, uno de los problemas más comunes durante la temporada de calor, pero no se deben de olvidar otros cuidados básicos que no pongan en peligro su salud. Uno de los aspectos que nunca se debe de perder de vista es la dieta diaria que deben de seguir, ya que las croquetas y el agua no son lo único que pueden consumir.

De hecho, se sabe que los lomitos también dependen de una alimentación rica en otros nutrientes, por lo que además de la comida seca, a su dieta diaria se deben agregar frutas, verduras e incluso carne para que se mantengan en las mejores condiciones. Aunque antes de darles cualquier alimento, lo ideal es consultarlo con un veterinario que considere las características del can y de si no se trata de algo tóxico para la mascota, existen algunos que no deben faltar en su plato.

Uno de los más importantes es la zanahoria, que tiene una larga lista de beneficios tanto para nosotros como dueños, como para cuidar la salud de los perros. La mejor parte es que pueden ser desde aspectos básicos como complementar su cepillado de dientes con un trozo de este tubérculo y así eliminar el mal olor, hasta mejorar sus defensas e incluso cuidar su piel y pelaje; así que no dudes en agregar este delicioso alimento a a su dieta diaria para notar los resultados.

No olvides consultar al veterinario para conocer la ración ideal para tu peludo. (Foto: Pexels)

De acuerdo con el veterinario más famoso de redes sociales y experto en nutrición canina, David Aldás, la zanahoria es una excelente alternativa para empezar a darles a nuestras mascotas una alimentación complementaria y natural, y aunque compartió los beneficios que tiene para los canes, lo cierto es que cada lomito debe de tener un seguimiento según su raza, talla y posibles enfermedades para cuidar su salud.

Previene el sarro y mal aliento

El tener una mascota en casa implica muchos cuidados y uno de los más importantes es la boca, ya que no cepillarles los dientes puede ocasionar la acumulación de sarro, además de mal aliento y a la larga afectar las encías con infecciones que más tarde terminen por afectar otros aspectos de la salud. Es por ello que una recomendación además de usar pasta dental especial para perros es darles de comer un trozo de zanahoria.

Controla el peso de los lomitos

Una mala alimentación, una vida sedentaria e incluso algunos factores de riesgo en los perros puede ocasionar que presenten sobrepeso u obesidad que también aumentan la probabilidad de que la mascota desarrolle enfermedades crónicas como diabetes, artrosis y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Es por ello que en cada consulta con el veterinario se debe de prestar atención al peso de la mascota para encontrar la mejor forma de controlar el peso.

Para el experto en perros, la zanahoria es una de las soluciones rápidas y efectivas para que los canes controlen su exceso de peso gracias a que son ricas en fibra y generan un estado de saciedad en ellos, de esta forma se puede mejorar su dieta diaria hasta conseguir los resultados deseados.

¿Y tú, acostumbras darle zanahoria a tus perros? (Foto: Pexels)

Previenen la deshidratación

En más de una ocasión te hemos contado que durante la primavera y el verano es muy importante extremar precauciones para que los perros no sufran de un golpe de calor o un cuadro de deshidratación por pasar horas bajo el sol y sin un lugar fresco en el cual refugiarse, además de tener acceso a agua fresca para que se mantengan hidratados. A estas medidas se puede añadir una zanahoria que además de deleitar el paladar de los peludos, puede ayudar a evitar la deshidratación; mientras que en casos extraordinarios puede controlar la diarrea.

Les da energía

Si alguna afección ha hecho que tu perrito se mantenga desanimado, la zanahoria le puede ayudar a recuperar energía, además que puede ayudarlo a cubrir sus necesidades de carbohidratos diarios.

Mejora sus defensas y su aspecto

Finalmente, el experto precisó que los perros se llenan de muchos beneficios al agregar zanahoria a su dieta diaria y es que los ayuda a mejorar sus defensas, pero también combate algunos de los problemas más comunes de la piel y del pelo, por lo que si tu perrito tiene algún diagnóstico relacionado a este problema de salud, consulta con su veterinario qué tan conveniente es darle este alimento como parte adicional a su tratamiento.

