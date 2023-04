¿Emprendiendo? 5 puntos de la empresaria Liz Lugo para que tu negocio tenga éxito

Liz Lugo llegó a los nueve años a Estados Unidos y, aunque en un principio era una empleada más, se animó a sacar su propio negocio. Desde entonces ha enfrentado retos personales y de salud, pero los ha librado con sus ganas de salir adelante.

Ahora es una emprendedora que lleva cinco años siendo mentora de la compañía Monat Global, fundadora del movimiento “Latino de Monat”. Se destaca como una Top Income Earner y cuenta con un equipo de más de 50 mil personas, a los que ayuda a emprender dentro del negocio y lograr sus propias ganancias.

“Quería retirarme de mi trabajo y llegar en grande y me obsesione tanto con la idea de alcanzar el éxito que me llevó a lograr más y más, hoy en día puedo elegir cómo pasar mi tiempo. Mi negocio me ayudó a trabajar por todo lo que un día soñé”, expresó en una entrevista.

Gracias al éxito logrado, hoy en día es una gran influencia para los que quieren alcanzar sus metas sin importar las circunstancias. “Me apasiona el ayudar a las personas a emprender y a encontrar todo el poder que tienen dentro”, comentó.

“No hay nada que me guste más que ver a alguien lograr algo que algún día pensaron no ser posible. Me encanta ayudar a otros a soñar en grande y trabajar duro por esos sueños”, sentenció.

5 consejos para emprendedoras

Con su experiencia, Liz Lugo compartió cinco consejos que debes de saber si estás entrando en el mundo del emprendimiento o, en cambio, estás pensando en sacar tu propio negocio.

Cree en ti misma: Indicó que debes creer que lo puedes lograr, creer que vas a crecer y convertirte en esa versión que siempre has soñado ser. Sé disciplinada con tus metas: Anotó que no bases tus metas en motivación porque no es real. Recordó que van a haber días en los cuales no vas a estar motivada, pero si tienes la disciplina igual tomarás los pasos para llegar a tu meta. Conviértete en estudiante de tu industria: Expuso que debes aprender de mentores que están donde tu quieres estar. Aprende de sus procesos y qué se necesita para llegar a tus metas. Rodéate de personas positivas que te apoyen: Llamó a que no escuches a los que te dicen que tu sueño es muy grande y no lo vas a lograr. Asegúrate de rodearte de las personas correctas. Disfruta el camino al éxito: Destacó que vas a tener muchas caídas y muchas subidas, por lo que debes de tener la misma actitud en ambas. Aprende a ver todo lo malo como una lección y mantente agradecida de que puedes aprender en el proceso para no repetir los mismos errores.

