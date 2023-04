Camila Valero se suma a la tendencia del microbikini al revés y conquista la primavera

Camila Valero es una de las miembros de la Dinastía Pinal más jóvenes y que destaca como ninguna otra, pues sin importar la ocasión presume su belleza y gusto por la moda con pequeños detalles en cada uno de sus looks inspirados en un estilo muy juvenil en el que las prendas mini, las transparencias, aberturas y colores muy llamativos siempre dominan su imagen. Por supuesto, al igual que su hermana Michelle Salas, sabe que para todo hay una ocasión y así como deslumbra en los eventos más importantes con vestidos elegantes, si se trata de la playa sabe cómo imponer tendencia y sus outfits de esta primavera lo han confirmado.

De acuerdo con la actriz, para lucir icónica durante la primavera no bastan las prendas frescas que siempre acompañan a esta temporada de calor como es el caso de las minifaldas, que en su caso siempre se acompañan por un estilo de colegiala, sino también por los looks playeros en los que los trajes de baño, pareos, kimonos y sandalias sean los grandes protagonistas. Aunque en las últimas semanas se nos han dado a conocer una larga lista de tendencias a seguir, Camila Valero demostró que la fiebre del microbikini no ha llegado a su fin y que para usarlo hay que darle un toque muy chic y arriesgado.

¿Seguirías su cátedra de moda? (Foto: IG @_camilavalero)

¿Pero cómo conseguirlo?, según dejó ver en una sesión de fotos para Instagram, lo ideal es darle ese toque personal al sumarse a la tendencia del microbikini al revés, un nombre que se le ha dado a la forma en la que se lleva el top de un bañador de dos piezas. Una de las mejores partes de probar con este truco es que se consigue una imagen juvenil y moderna con la cual robarse todas las miradas, además que es un buen pretexto para darle una segunda oportunidad al traje de baño que se tiene olvidado en el clóset.

Desde la alberca, Camila Valero impone moda con un bikini azul

Uno de los principales aspectos a resaltar del traje de baño con el que Camila Valero conquistó la primavera es que la forma de lucir el clásico top en forma triangular, se hace al revés y para ello basta llevar la parte inferior a la superior, para que de esta forma al estirar las cintas y atarlas detrás del cuello se cree una forma curva en las copas y con un escote muy revelador, además de juvenil.

De esta forma no sólo se consigue el escote más icónico del momento, sino que también se presume uno distinto a los que son habituales si de bañadores se habla. Por otro lado, la actriz de "Perfectos desconocidos" llegó a confirmar lo que una larga lista de famosas han dejado ver en las últimas semanas y es que el color que reinará en los próximos meses es el azul y en cualquiera de sus tonos. Hace unos días Cynthia Rodríguez demostraba que el "baby blue" da un toque muy femenino, y ahora la joven de 26 años dejó en claro que el azul eléctrico y un tono pastel son la dupla perfecta.

Así luce la tendencia del bikini al revés. (Foto: IG @_camilavalero)

Este contraste de tonalidades de color azul llama la atención por lo brillante que resulta y porque gracias a esto se puede lograr resaltar el bronceado en cuestión de segundos y sin tener que recurrir a los tonos neón que también se verán mucho esta primavera. Asimismo, destaca la tendencia de los estampados no ha llegado a su fin y que las flores son las grandes protagonistas del momento, pues se hacen presentes en este diseño y se mantienen no sólo en el top, sino en el bottom del bikini.

Para la hija de Stephanie Salas y Pablo Valero, un estampado como este se debe de lucir en un look monocromático y de ahí que no sorprenda ver que para el resto del atuendo eligió. Al compartir una nueva foto de cuerpo completo, Camila dejó en claro que un bottom de tiro bajo es perfecto para presumir la figura y resaltar un vientre plano y abdomen de acero, todo mientras se sigue la tendencia del microbikini.

Finalmente, la hermana de Michelle Salas también aprovechó para derrochar estilo desde la playa y confirmar que los accesorios nunca están de más y que para completar un atuendo tan revelador como este una gorra puede darle el toque final a la imagen. ¿Le robarías este microbikini azul a Camila Valero?

Las prendas micro están de moda esta primavera. (Foto: IG @_camilavalero)

El azul es ideal para resaltar el bronceado. (Foto: IG @_camilavalero)

