En el marco del Día Mundial de la prevención del Cáncer de Cuello Uterino, hablamos sobre esta enfermedad

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 se registraron 342 mil muertes de mujeres a causa de cáncer de cuello uterino (o cervicouterino); en el caso de México, durante ese mismo año se registraron 9 mil 439 nuevos casos y 4 mil 335 muertes a causa de esta afección, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Este es uno de los cánceres más graves del mundo”, comentó en entrevista el doctor César Castro, director del Programa de Oncología Ginecológica del Centro de Cáncer del Massachusetts General Hospital.

Este cáncer, en 70% de los casos está relacionado con el Virus del Papiloma Humano (VPH), enfermedad que se transmite por contacto sexual. “A mí lo que me asusta como oncólogo, es que cuando uno tiene la infección no sabe”, señala el especialista en oncología, ya que esta afección muestra síntomas hasta que se encuentra en una etapa muy avanzada, por lo que afecta principalmente “zonas donde la tecnología no es tan accesible para su detección”, señaló Castro.

(Créditos: Pixabay)

Al igual que muchas enfermedades, la detección oportuna es la clave para combatirlas, por lo que es recomendable que las mujeres a partir de los 21 años se realicen el papanicolaou por lo menos una vez cada tres años. “En muchos casos, las personas que son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino no han tenido un examen de papanicolaou en los últimos 10 años”, comentó.

“En los últimos años se ha implementado una tecnología que todavía no es muy accesible en todo el mundo, que es para evaluar directamente el VPH, y es para evaluar específicamente los subtipos que son de alto riesgo”, explicó Castro, es decir los subtipos VPH16 y VPH18, causantes de la mayoría de los cánceres relacionados con este virus.

Otro punto importante a señalar es la prevención y, para el director del Programa de Oncología Ginecológica del Centro de Cáncer del Massachusetts General Hospital, la vacuna contra el VPH es una aliada fundamental, la cual fue creada a inicios de los años dos mil.

“Esta vacuna es sobre 9 subtipos. […] lo bueno de la vacuna es que es para las mujeres y para los hombres, porque también es importante saber que el VPH causa otros cánceres”, como el cáncer de vulva, el de boca y garganta, por sólo mencionar algunos.

Doctor César Castro, director del Programa de Oncología Ginecológica del Centro de Cáncer del Massachusetts General Hospital. (Crédito: Cortesía)

“La recomendación es aplicar la vacuna desde los 9 años, porque entre los 11 y 12 años de edad es la ventana de oportunidad”, sin embargo, señala el especialista, es importante destacar que si una persona contrajo algún tipo de VPH, es importante que se aplique la vacuna, ya que esto impedirá que puedan desarrollar los subtipos que son más propensos a desarrollar un cuadro de cáncer.

“En Estados Unidos la vacuna está aprobada hasta los 45 años, entonces es posible que si uno ha avanzado en edad, todavía hay la oportunidad de vacunar”, enfatizó el oncólogo.

26 de marzo, Día Mundial de la prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

Este es el cuarto tipo de cáncer más frecuente.

Subtipos de VPH de mayor riesgo:

70% de los casos de cáncer de cuello uterino son originados por los subtipos 16 y 18 tipos más frecuentes:

Carcinoma.

Adenocarcinoma.

