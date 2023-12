El corte bob está de regreso, será el rey del 2024

Se acerca el 2024 y estamos encontrando más información de todas las tendencias de moda que vienen el próximo año en colores y cortes de cabello que nos harán estar a la moda durante los 12 meses del año. De acuerdo con los estilistas internacionales los tonos fantasía vendrán con fuerza los tonos neón y pasteles, así como los clásicos rubios.

En lo que respecta a cortes serán siete los estilos que se verán con más fuerza. El cabello se llevará muy corto, una tendencia que se ha colocado con fuerza en los últimos dos años, así que si aún no te has atrevido a cortar tu melena quizá esta sea tu oportunidad para renovar tu look y verte diferente. La buena noticia es que permanece un corte del que nos hemos enamorado: el bob.

Bob, el corte rey del 2024

El corte bob los colores fantasía serán tendencia en 2024. Foto: Pixabay

Si aún no te atreves a probar con este corte de cabello, llamado bob aún estás a tiempo, pues durante todo el 2024 lo veremos con fuerza en sus diferentes versiones, alturas, estilos y texturas, ya que es un corte de cabello que va perfecto con todos los tipos de cabello de lacio hasta rizado.

Es versátil pues además lo puedes llevar en diversos largos, pues tiene varias variantes, lo que lo convierte en el favorito de muchos estilistas, ya que permite jugar con la creatividad de estos artistas. Además se ha ganado el gusto de muchas mujeres y hombres pues va bien con todo tipo de rostro.

El corte bob: Un clásico que nunca pasa de moda. En 2024, se espera que este corte se reinvente con nuevas variantes y estilos.

El clavicut: Favorecedor, versátil y estiloso, este corte de pelo promete seguir siendo uno de los más demandados. Ideal para aquellos que buscan un look que rejuvenezca y aporte volumen.

El pelo corto dominará el 2024

Te dan un aspecto muy glamuroso. Foto: Pixabay

Ahora que si lo tuyo es algo más radical y quieres un cambio de look muy extremo no dudes en probar alguna de las siguientes opciones que seguro te harán lucir maravillosa.