Año Nuevo se acerca, pero ¿sientes que no has logrado mucho este año?

Cada vez que inicia un año nuevo establecemos propósitos, hacemos rituales, etc. todo con la esperanza que sea mejor que el pasado. Pero ¿qué pasa cuando no se cumplen nuestras expectativas? ¿Nos da culpa todo aquello que no logramos?

Al momento de finalizar el año, es natural que nos preguntemos:

¿Dónde estoy?

¿Para dónde voy?

¿Que hice y que no hice?

¿Qué juré que iba a hacer?

¿Por qué me mantengo estancado en situaciones que no me gustan?

¿Qué puedo hacer para cambiarlo?

¿Cuáles son las medidas que voy a tomar y que ahora sí voy a cambiar?

Cuando inicia el año, buscamos mejorar. A cambio, nos presionamos para ser esa persona perfecta que ahora sí va a hacer ejercicio, va a comer bien, va a organizarse mejor, etc. Pero ¿esa persona encaja con nosotros? Por eso, te recomendamos los siguientes pasos:

Reconocer

¿Quién soy? Primero es reconocerte a ti, tus características, pensamientos, hábitos, estilo de vida, rutinas, etc. Si llevas una vida de muchas horas de trabajo, hay que las acciones que quieres implementar, vayan de acuerdo con tus horarios y energía.

Identificar

¿Qué me funciona y qué no? Puede que quiera hacer de todo, y ser perfecto a partir del 1ro de enero, pero eso no pasa porque aún no es parte de nosotros. Por eso, saber qué puede funcionar es lo ideal.

Diagnosticar

Valdría la pena hacer un pequeño análisis FODA de uno mismo, entender nuestras fortalezas y debilidades (por la parte interna), y las debilidades y amenazas (en nuestro entorno). Y usarlos como punto de partida.

Establecer

¿Qué puedo hacer? Poner objetivos para que cuando tomes acciones, estas no duren más de dos minutos y estas tiene que ir en conjunto con una que acción que ya hacías.

Realizable y realista

No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Los objetivos y acciones que se tomen tienen que ir de acuerdo a nosotros y lo que ya somos en este momento.

Medible

Establecer herramientas de monitoreo, para ver cómo te funciona o cómo te has sentido al respecto con el progreso es importante para tener una guía de si es algo que te funciona a ti o no. Es otra manera de conocerse a sí mismo.

Retroalimentación

La parte más importante. Ser honestos con nosotros mismos nos dará un mejor panorama de todo y saber si es momento de soltar o seguir.

Establecer objetivos concretos y realistas para un mejor año

Créditos: Freepik

Recuerda que lo más importante es que puedas disfrutar el proceso y no solo encajar en algo que se nos ha dicho que es la “correcta” manera de hacerlo. En este episodio de Maldita Comodidad la coach de liderazgo Son Acosta junto con el psicoterapeuta Mario Guerra, nos comparte varios consejos y pensamientos acerca de cómo lidiar con la culpa de nuevo año y establecer objetivos realistas para que no te abrume el final y principio de ciclos. ¡No te lo pierdas!

