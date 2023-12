Carlota de Limón saludable: Postre clásico, sencillo y sin azúcar que te sacará de apuros en Navidad

La carlota de limón es uno de los postres más clásicos de los hogares mexicanos. Por ser barato y fácil de hacer, se ha convertido en uno de los dulces favoritos en nuestro país.

es uno de los postres más clásicos de los hogares mexicanos. Por ser barato y fácil de hacer, se ha convertido en uno de los dulces favoritos en nuestro país. Si quieres disfrutar de los postres sin culpas en Navidad y Año Nuevo, te traemos esta receta de dulce de limón saludable, que no contiene azúcar.

Ya estamos a menos de una semana de Navidad y si aún no sabes qué vas a preparar de postre y sientes que el tiempo 'se te viene encima', te traemos una de las recetas más fáciles de hacer, que no te toma más de una hora y que además no tienes que gastar mucho dinero para hacerla. Una carlota de limón sin azúcar para saborear un dulce saludable en estas fiestas.

Prepara una carlota de limón saludable con esta fácil receta

¿Cómo hacer carlota de limón saludable?

Ingredientes:

300 gramos de yogur griego

Esencia de Vainilla

Jugo de 10 limones

Ralladura de de limón

3 cucharadas de endulzante Stevia o Monk Fruit

1 paquete de galletas María sin azúcar

Modo de preparación:

1. Licúa el yogur girego con el jugo de limón, la esencia de vainilla y el endulzante hasta que los ingredientes queden bien integrados y la mezcla quede espesa. Prueba tu mousse y si queda muy ácido le puedes añadir más yogur griego y endulzante hasta que quede el sabor que más te gusta.

2. En un refractrario acomoda una capa de galletas María y luego otra de la crema de limón. Repite este procedimiento hasta que llenes el recipiente y asegúrate de que el mousse quede bien esparcido y uniforme para que tu postre de limón quede muy atractivo.

¡Deliciosa! Carlota de Limón casera y sin azúcar

3. Refrigera por una hora antes de servir. Una vez que saques del refri, corta en rebanadas y ¡disfruta!

Postres saludables para comer en Navidad y Año Nuevo

Si buscas inspiración para preparar postres en esta Navidad o Año Nuevo, y estás cuidando tu peso, estas recetas son perfectas para disfrutar sin remordimientos en estas fiestas. No contienen azúcar y están llenas de sabor. Además son fáciles de hacer y sus ingredientes son baratos.

Pavlova de frutos rojos sin azúcar para Navidad; el postre favorito de la aristocracia europea

Receta de 'Niño Envuelto' de mermelada de fresa sin azúcar; ¡el postre perfecto para Navidad!

Despídete del frío con un delicioso CHAMPURRADO de chocolate con piloncillo, sin leche; RECETA