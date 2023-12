Los mejores bares silenciosos de la CDMX para cenar y brindar en solitario esta Navidad 2023

La Ciudad de México tiene opciones de entretenimiento para todos los gustos y en esta ocasión no se queda atrás con los mejores lugares para pasar la Navidad en solitario.

Si quieres pasar una Nochebuena tranquilo, sin ruidos y con una rica comida y bebida, te recomendamos estos bares silenciosos que te ofrecerán una experiencia privada el 24 de diciembre.

¿Qué bares estarán abiertos el 24 de diciembre en CDMX?

El Tigre Silencioso

Es un restaurante bar con concepto de cantina mexicana, ideal para sumergirse en su atmósfera a media luz y su música tranquila. La comida es deliciosa según los asiduos al local y perfecta para degutar con el vermut, la bebida de la casa. Si te consideras un alma solitaria, este lugar es perfecto para ti. Podrás celebrar la Nochebuena a la luz de las velas acompañado de una buena cena.

Se ubica en el corazón más trendy de la colonia Roma Norte: Calle Colima 157. Puedes reservar en línea a través de su cuenta de Instagram.

En El Tigre Silencioso podrás vivir una experiencia en solitario esta Navidad

Fifty Mils

Un hermoso bar de cocteles en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Ubicado dentro del Hotel Four Seassons, está catalogado como uno de los mejores bares de la capital por su estilo ecléctico e innvoador. Su calurosa atmósfera clásica y a media luz te hará sentir como en casa mientras degustas algunas de las bebidas en esta Nochebuena.

El Fifty Mils es un legendario bar de la CDMX que te ofrecerá privacidad en Nochebuena

Free House México

Su lema es 'Keep quiet, it's our secret' (El silencio es nuestro secreto). Con eso te dicen que la prioridad del bar es la quietud del sonido, y efectivamente ofrecen una atmósfera al estilo de los viejos bares secretos americanos que se popularizaron durante la época de la 'Gran Prohibición' en Estados Unidos. Aquí te sentirás relajado en un ambiente antiguo que te hará sentir como en una película de la época de oro en plena Navidad. Está ubicado dentro del hotel Sofitel de la Ciudad de México.

Free House México: Un bar sofisticado para pasar una Nochebuena de lujo

Bósforo

Un bar casi clandestino en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es perfecto para pasar desapercibido en su atmósfera oscura iluminada apenas por unas velas. El lugar no tiene anuncio afuera, por lo que es casi invisible para la gente que no sabe que dentro hay un cálido bar en el que se pueden disfrutar mezcales nacionales y comida mexicana.

Si quieres pasar una Navidad en solitario pero con buena música, este es el lugar perfecto para ti.