Cena de Navidad: 5 consejos fáciles para no subir de peso

La Navidad está a unos días, sin embargo, las celebraciones de las fechas decembrinas ya empezaron. Las comidas y cenas del trabajo, con amigos y familia se hacen más frecuentes, es por ese motivo que muchas personas comienzan a subir de peso, pues el consumo de alimentos aumenta. Sin embargo, existen consejos sencillos para evitar sumar kilos y disfrutar de esta temporada sin limitaciones.

El año pasado un estudio de The New England Journal of Medicine dio a conocer que las personas suben entre dos a cinco kilos de peso durante las fiestas, las cuales empiezan con el Día de Acción de Gracias y terminan en Año Nuevo, aunque para algunos se extiende hasta el Día de Reyes, cuando se parte la rosca. Es debido a esto que la gente pierde la rutina, comienza a consumir más alimentos y gana más kilos.

Sin limitarse pero tampoco excederse en la comida y el alcohol Foto: Freepik

5 consejos para no subir de peso en Navidad

La Navidad es una fecha para convivir con la familia y los seres queridos durante una cena. Si bien, puedes optar por un menú saludable que no tenga muchas calorías, el consejo es que no te limites, mejor sigue algunas recomendaciones para evitar subir de peso, mientras disfruta de la rica comida que preparan, tanto en ésta cena, como en la de Año Nuevo.

Dieta saludable: si siempre haz tenido una alimentación balanceada, no tendrás que preocuparte por consumir uno o dos días más calorías de las que consumes diariamente, pues no habrá mucha alteración en tu peso. Haz ejercicio: no dejes de hacer actividad física. Si debido a los compromisos ante las festividades no puedes hacer ejercicio, modifica tus horarios e intenta ponerte en movimiento por lo menos 30 minutos al día. Modera el consumo de alcohol: el exceso de comida no es lo único que aumenta en estas fechas, también el de bebidas. Ten en cuenta que el alcohol solo calorías vacías y no aportan nutrientes. No repitas: aunque no debes de limitarte durante la cena, tampoco tienes que exagerar en las porciones. Con que te sirvas en el plato una sola vez, es suficiente para que quedes satisfecho. Reconoce tus emociones: muchos expertos en nutrición y en psicología afirman que hay veces que el consumo de alimentos está relacionado con las emociones. Si tienes estrés o ansiedad en estas fechas, estarás propenso a comer más.