¿Te despiertas en la madrugada? Así lograrás conciliar el sueño, según la ciencia

Dormir bien se ha vuelto una tarea difícil de conseguir para muchas personas, algunas incluso concilian el sueño pero a mitad de la noche se levantan y no pueden conciliarlo de nuevo. Este fenómeno, más allá de ser un mero contratiempo, puede afectar significativamente nuestro rendimiento diario, pero afortunadamente hay algunas cosas que se pueden hacer para intentar tener mejores descansos y sin hacer tanto esfuerzo.

Según estadísticas de 2020 de los CDC, más del 17% de los adultos enfrentan dificultades para conciliar el sueño regularmente. Este dato refleja una realidad preocupante: el insomnio no es un simple inconveniente, sino un problema de salud pública. El doctor Biquan Luo, un reconocido especialista en sueño y CEO de LumosTech, identifica varias causas comunes para este trastorno, según recogió el diario estadounidense The New York Post.

Es un problema más común de lo que parece. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

4 tips para regular las hormonas femeninas de forma natural

El té natural que se toma antes de dormir y te ayuda a tener un vientre plano, ideal para arrancar el 2024

¿Por qué la gente no puede dormir bien en las noches?

Algunas de las causas que señala Lou son: el estrés y la ansiedad, que encabezan la lista, seguidos de molestias físicas y perturbaciones ambientales como el ruido o temperaturas extremas. Además, condiciones médicas como la apnea del sueño o el síndrome de las piernas inquietas también contribuyen a interrumpir nuestro descanso.

Es cosa de der paciente. Foto: FReepik.

Un error frecuente es revisar el reloj o el teléfono durante estas interrupciones. Luo advierte que esto puede incrementar el estrés y dificultar aún más el retorno al sueño. La luz del teléfono y la información que este proporciona pueden ser demasiado estimulantes.

¿Qué hacer para conciliar el sueño?

Cuando el sueño se ve interrumpido, Luo aconseja permanecer en cama y tratar de relajarse. Técnicas como la relajación progresiva o la meditación pueden ser útiles. Si tras 15 minutos el sueño no regresa, recomienda levantarse y realizar actividades tranquilas hasta sentir nuevamente somnolencia.

No descansar te puede arruinar el día. Foto: Freepik.

Despertarse a mitad de la noche también puede ser señal de un desajuste en el reloj biológico del cuerpo. Luo explica que el sueño se rige por la presión del sueño y la señalización circadiana. Un desbalance entre estos dos puede resultar en despertares nocturnos. Para ajustar el ritmo circadiano, se sugieren hábitos como levantarse siempre a la misma hora, exponerse a luz brillante en momentos específicos del día, modificar horarios de comidas, y limitar el consumo de cafeína.