Corte bob: 7 peinados muy fáciles de hacer para verte hermosa cada día de la semana

Este año pudimos ver distintas tendencias de cabello y una de las favoritas fue el corte bob, ya sea en su versión recta, asimétrica o con capas, este es considerado como un corte versatil y sumamente fácil de llevar y es que además de su comodidad debido al largo, también es bastante fácil de mantener, ofreciendo innumerables posibilidades. Pero si aún no sabes como peinarlo para verte radiante todos los días, tienes que quedarte para descubrir los mejores estilos sin tener que acudir al salón.

7 peinados del corte bob que debes probar esta semana

De acuerdo con la opinión de estilistas expertas, la versatilidad del bob te permite experimentar con diferentes peinados y transformar tu look fácilmente, pero si aún no has explotado al máximo estos cambios de estilo, aquí te dejo siete peinados ideales para tu día a día, demostrando que la media melena bob no tiene límites y es más cambiante de lo que podrías imaginar.

Con estos peinados, tu bob lucirá completamente diferente a lo largo de la semana.

Lunes: un liso perfecto

Mostrar una melena lisa y sedosa siempre aporta un toque de elegancia, y cuando se trata de un bob, el resultado es aún más sofisticado y es que la textura lisa del cabello bob no solo realza la pulcritud del corte, sino que también añade movimiento y brillo, ya que la luz se refleja de manera más intensa. Este truco no solo resalta el brillo natural del pelo, sino que también controla el encrespamiento, dejando una melena bob deslumbrante y radiante.

Lograr este acabado impecable es más sencillo de lo que parece: basta con utilizar unas planchas para alisar el cabello y aplicar un poco de aceite desde medios hasta puntas.

Martes: ondas despeinadas

Para un martes relajado y casual, puedes optar por unas ondas despeinadas, una elección ideal para realzar la belleza de un bob; la clave para lograr este estilo radica en utilizar un rizador y aplicar un spray fijador mientras moldeamos el cabello con nuestras manos. Este proceso no solo aporta ese toque desenfadado y chic a tu melena, sino que también garantiza una durabilidad óptima del peinado a lo largo del día.

Este estilo hará que tu melena se llene de volumen sin necesidad de someterte a tratamientos dañinos.

Miércoles: con volúmen en las puntas

Para la mitad de la semana puedes infundirle vida al cabello añadiendo volumen y para ello puedes tomar crear volumen desde la raíz y las puntas hacia dentro enmarcan delicadamente el rostro, este peinado se logra trabajando el cabello con un secador y un cepillo redondo, y para darle la fijación necesaria, nada mejor que una generosa aplicación de spray.

Al encontrarnos a mitad de la semana, es el momento perfecto para que tu melena reclame un poco más de protagonismo.

Jueves: recogido moderno

Para un cambio de ritmo, puedes recoger todo el cabello en una coleta baja con un acabado pulido y es que este peinado no solo es sumamente favorecedor, sino también muy fácil de lograr, siendo la elección recurrente de las reinas del street style. Para comenzar, aplicaremos un spray sobre todo el cabello, cepillaremos con atención para obtener un acabado impecable y luego sujetaremos el pelo con una liga fina.

Este sencillo pero elegante recogido no solo es versátil, sino que también es perfecto para darle un toque sofisticado a tu melena bob de manera rápida y efectiva.

Viernes: media coleta con un lazo

Los semirecogidos son la elección perfecta para realzar la belleza de una melena bob, porque además esta es una de las tendencias que está arrasando con la temporada invernal y si quieres añadir un toque de sofisticación extra puedes agregar alguna diadema o listón para verte muy elegante sin sacrificar mucho de tu tiempo.

Este peinado no solo es chic y moderno, sino que también es versátil, adaptándose a diferentes planes y eventos.

Los mejores peinados de fin de semana para corte bob

Sábado: el acabado wet más glamouroso

Si buscas un bob perfecto para una ocasión festiva, la clave está en apostar por el acabado wet, este peinado no solo resulta sumamente atractivo, sino que también favorece de manera extraordinaria; para recrear este look, necesitarás gel fijador, simplemente levanta el cabello desde la raíz con los dedos y fija el estilo con una ráfaga de aire frío. El acabado que te dejará hará la ilusión de que tu cabello se encuentra húmedo, siendo una de las tendencias favoritas de modelos e influencers.

Con esta combinación de acabado wet y raya ladeada, tu bob se transformará en el peinado perfecto para deslumbrar en cualquier evento festivo.

Domingo: ondas naturales y mini chongo

Llega el domingo y nuestra melena anhela un peinado que sea relajado y casual, pero igualmente favorecedor y para ello existen las ondas informales acompañadas de un chongo para evitar que el cabello llegue hasta tu cara; esas ondas que dan la impresión de haberse formado de manera totalmente natural, por lo que es recomendable hacerlas por medio de unas trenzas y sin prestar mucha atención a ello. Para poner el toque final a este look, aplica un poco de sérum para un acabado suave y así podrás tener un toque desenfadado y encantador.