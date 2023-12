Burnout decembrino, la gente termina exhausta por no poder rechazar las invitaciones que recibe

Las festividades de diciembre son una época en la que todos esperamos disfrutar, relajarnos y compartir momentos especiales con amigos y familiares. Sin embargo, una nueva investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología nos revela una realidad alarmante: el 77% de las personas encuestadas admitió aceptar invitaciones no deseadas solo para evitar las consecuencias de rechazarlas, lo cual sólo les causó “burnout decembrino” o desgaste emocional.

Este fenómeno puede dejar a las personas exhaustas e incapaces de disfrutar verdaderamente de la temporada festiva. El estudio, dirigido por el profesor Julian Givi de la Universidad de Virginia Occidental, arroja luz sobre la presión social que a menudo experimentamos durante las fiestas. Givi advierte que aceptar demasiadas invitaciones puede llevar al agotamiento y a la pérdida de la alegría de esta maravillosa época del año.

Muchos se sienten abrumados. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

Esto es lo que los mexicanos deseamos para Navidad, según una encuesta

¿Los millennials tienen más problemas emocionales que el resto de las generaciones? Esto dice un estudio

¿Qué se puede hacer para evitar el "burnout decembrino”?

"No tengas miedo de rechazar invitaciones aquí y allá", aconseja Givi. "Pero recuerda que pasar tiempo con los demás es fundamental para construir relaciones significativas, así que no rechaces todas las invitaciones de forma indiscriminada", agregó, según recogió el diario estadounidense The New York Post.

A veces comunicar nuestros sentimientos y formas de pensar es mejor. Foto: Freepik.

El estudio involucró a más de 2 mil participantes en cinco experimentos sociales diferentes. En todos ellos, se encontró una tendencia común: las personas tienden a sobreestimar las consecuencias negativas de rechazar una invitación. A menudo, nos preocupamos más por lo que piensan los demás después de rechazar una invitación que por los pensamientos que tuvieron antes de hacerlo.

¿Por qué surge el estrés o el "burnout decembrino”?

El psicólogo Matthew Sacco de la Clínica Cleveland aborda el agotamiento y el estrés durante las vacaciones. Según él, el problema no es el estrés en sí, sino cómo reaccionamos ante él. Muchas veces, el estrés surge debido a cambios en la rutina diaria que esperamos.

Todo se trata de poner límites. Foto: Freepik.

Sacco aconseja tener conversaciones abiertas con la familia y seres queridos para planificar las vacaciones de manera que todos disfruten. Aprender a decir "no" de antemano puede ayudar a evitar el exceso de compromisos.Cuando decir "no" no es una opción, Sacco sugiere tomarse momentos para apreciar lo positivo, como estar con seres queridos a quienes no vemos a menudo. Si te sientes tenso durante un evento, encontrar una excusa para salir y relajarse puede ser una estrategia eficaz.