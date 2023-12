¿No te duermes a la misma hora todos los días? Es importante tener una rutina por esta razón

Muchas personas tienen problemas para conciliar el sueño, pero un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto es la importancia del horario en que dormimos. No es solo la cantidad de horas lo que cuenta, sino también la consistencia y regularidad de nuestros ciclos de sueño. Algunos expertos sostienen que el cuerpo humano es una máquina increíblemente precisa, regulada por relojes biológicos internos que se alinean con nuestros hábitos de sueño.

Al acostarnos y levantarnos a la misma hora todos los días, facilitamos que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. Esta consistencia permite que procesos internos, como la reparación celular y la regulación hormonal, se realicen de manera efectiva. Un estudio reciente en el campo del sueño reveló que mantener una rutina regular puede reducir el riesgo de muerte prematura en un 20%.

Tener una buena rutina de sueño te cambiará la vida. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

¿No dormiste bien? Por esta razón no debes tomar decisiones importantes al día siguiente

Toma asiento antes de conocer lo que debes hacer luego de una noche de insomnio, según la ciencia

¿Tener un trabajo con horarios mixtos es el problema?

Los trabajadores por turnos enfrentan un desafío único. Aquellos cuyos horarios fluctúan entre turnos diurnos y nocturnos experimentan un mayor riesgo de trastornos del sueño y problemas de salud. Sin embargo, las personas que trabajan consistentemente en turnos nocturnos pueden mitigar estos riesgos gracias a la regularidad en sus patrones de sueño.

No dormir bien tiene efectos muy perjudiciales en la salud. Foto: Freepik.

La producción de hormonas clave como el cortisol y la serotonina se ve afectada por nuestros ciclos de sueño. Estas hormonas regulan aspectos cruciales como el estrés y el estado de ánimo. Por ejemplo, los niveles de cortisol, que nos despiertan, alcanzan su punto máximo por la mañana y disminuyen a lo largo del día, preparando al cuerpo para el descanso nocturno. En cambio, la serotonina se transforma en melatonina por la noche, induciendo el sueño.

¿Cómo tener una buena rutina de sueño?

No obstante, es importante no obsesionarse con un horario estricto de sueño. El neurólogo Chris Winter aconseja no estresarse si ocasionalmente no se logra dormir a la hora prevista. Es normal que haya variaciones, y forzar el sueño puede resultar contraproducente. Si alguna vez te acuestas más tarde, evita compensar con largas siestas al día siguiente. Esto puede alterar aún más tu ciclo de sueño. En lugar de eso, la Fundación del Sueño sugiere establecer una rutina nocturna relajante, como leer un libro o tomar un baño caliente, para fomentar un sueño constante y reparador.

Si crees que no puedes, siempre es mejor acudir con un profesional de la salud. Foto: Freepik.

Es fundamental consultar a un especialista en trastornos del sueño si sufres de insomnio, ya que este profesional está capacitado para identificar y tratar las causas subyacentes de la falta de sueño, que pueden variar desde problemas de salud mental, como el estrés y la ansiedad, hasta condiciones médicas más complejas. Además, un experto puede ofrecer estrategias personalizadas y tratamientos específicos, como terapia cognitivo-conductual o ajustes en la higiene del sueño, para mejorar la calidad y cantidad de tu descanso.