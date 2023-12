Lengua de suegra: este es el lugar donde jamás debes colocar a esta planta en tu hogar

La Lengua de Suegra o sansevieria es una de las plantas favoritas por muchas personas, ya que es de la familia Asparagaceae y es muy resistente. Este ejemplar luce muy bien tanto en el exterior como en el interior de tu casa. Vale destacar que ayuda a purificar el aire y conseguir un ambiente más limpio y saludable.

Para tener todo el potencial energético de esta planta, es clave saber dónde se puede ubicar o no la Lengua de Suegra. Vale mencionar que el Feng Shui conecta con la naturaleza y se amalgama de tal forma que logra conectar la energía del lugar, la de las personas que lo habitan y la de universo. Es por ello, que esta filosofía milenaria nos indica dónde se debe evitar colocar este ejemplar.

La Lengua de Suegra ayuda a purificar los ambientes. Fuente: Pinterest

Evita ubicar la lengua de Suegra en estos ambientes de tu hogar

Según el Feng Shui, para evitar que la atraiga la mala suerte su ubicación es clave. Te desvelamos qué lugares no son los indicados. Se trata del baño; en los pasillos estrechos y sin luz; en la cocina o cerca del fuego y en la oficina o puesto de trabajo. Si deseas mejorar el flujo de vibración positiva con tu Lengua de suegra y evita ubicarla en esos lugares.

De acuerdo con el Feng Shui, al estropearse fácilmente esta planta en el baño, es más probable que fluya mala energía. En el salón no es el mejor espacio para añadir una lengua de suegra, parece que choca con el elemento madera y puede hacer que la energía no fluya correctamente. La sansevieria aunque purifica el aire, no es la mejor planta para ubicar en la oficina. Según, la disciplina oriental, esta planta puede distraernos y hacer que la energía no fluya correctamente en este espacio.

Evita ubicarla en el baño, cocina , sala u oficina. Fuente: Pinterest

Para tener un mejor flujo de energía positiva, la Lengua de Suegra se debería poner siempre en el hall de la casa, en un costado de la puerta de la casa del lado de adentro o bien, en espacios abiertos esquineros. Lo importante es que esta planta esté en el lugar donde tenga contacto visual y energético con quienes visitan la casa para que proteja el hogar de las malas energías.