Patrick Dempsey es nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People

Patrick Dempsey, quien actualmente tiene 57 años y participó en series de televisión como Grey's Anatomy y en cintas como El bebé de Bridget Jones(2016) y No me olvides (2002), fue nombrado por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo 2023.

"Finalmente este año soy nombrado por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo, por los siguientes 10 años, no sé por qué debería haber alguien antes de mí, si soy honesto, este es el fin de esto y es bueno, ha sido una gran carrera para People y felicidades", expresó el actor estadounidense, que también tras la muerte de su madre, fundó el Centro Dempsey con el objetivo de apoyar a los pacientes con cáncer y a sus familiares.

Fue reconocido por la revista People como el hombre vivo más sexy de mundo 2023. Foto: Instagram/people

Sigue leyendo:

El mensaje de Ellen Pompeo a Patrick Dempsey que enloqueció a los amantes de Grey's Anatomy

Amy Adams y Patrick Dempsey ya graban la secuela de ‘Encantada’ de Disney

Así reaccionaron los usuarios de internet al nombramiento de Patrick Dempsey

Hace aproximadamente 13 horas, la revista compartió su portada de noviembre en sus diferentes cuentas de redes sociales. En Instagram, por ejemplo, ya ha generado más de 500 mil me gusta y múltiples comentarios por parte de los internautas tales como "Todos ustedes tardaron demasiado en esto", "Estoy sorprendida de que no fuera el hombre más sexy del mundo antes. He visto a este hombre en persona. Este premio es bien merecido", "¿Cuándo se lo van a dar a Henry Cavill?", entre otros.

Dempsey participó recientemente en la Carrera Panamericana 2023, en la que recorrió diversas entidades de la República Mexicana como Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y la Ciudad de México, donde tuvo gran resonancia y congregó a sus fans en la Alameda Central.

Otras de las celebridades que han sido nombradas por esta revista son Brad Pitt, Harrison Ford, John Legend, Mel Gibson y Michael B Jordan. Este título lo otorga anualmente desde el años de 1985.