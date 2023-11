Conoce cuántos años viven la raza de perro pug

La raza carlino, también llamada pug, proviene de la antigua realeza china y es famosa por su lealtad hacia sus dueños y por su carácter dócil y juguetón. Eran tan venerados y admirados, que incluso se regalaban en grandes ocasiones, como en las bodas de los príncipes o los emperadores. En la actualidad, estos perros siguen manteniendo el mismo encanto, aunque, -por suerte-, ya se encuentran al alcance de todo el mundo.

El origen de su nombre pug está en el latín pugnus, que significa puño. Un curioso nombre que hace referencia al parecido de la cabeza de este perro con un puño cerrado. La denominación de carlino, ocurrió en el siglo XVIII, concretamente, en el teatro de París, donde el actor italiano Carlo Bertinazzi (llamado Carlin) interpretaba al personaje Arlequín, ataviado con un antifaz negro. Esto le daba una expresión muy particular a su rostro que, rápidamente, la gente relacionó con los canes de esta raza.

El pug es originario de la realiza china. Fuente: Pinterest

Características del Pug

El pug o carlino es un perro que goza de un temperamento tranquilo, aunque también es muy juguetón. Puede decirse que es un can sociable y muy cariñoso. Además, son muy leales a sus dueños, a quienes no dudan en proteger del peligro. También son muy afectuosos y no toleran bien la soledad.

Todos los perros tienen un promedio de vida según la raza, el tamaño y las posibles enfermedades que puedan tener. En el caso del pug, tiene una esperanza de vida entre 12 y 15 años. La principal razón es que esta raza suele padecer de enfermedades hereditarias, problemas como úlceras corneales y síndrome braquiocefálico. En ese sentido, con una excelente atención, cuidado, el mejor alimento y la carga de ejercicio diaria, podrá acompañarnos muchos años.

Este perro es muy leal a su dueño. Fuente: Freepik

Se suele pensar que los perros envejecen 7 años por cada año humano que pasa, pero la realidad es que esto va a depender de la raza del perro y de su tamaño. La constante de 7 X 1 se adjudica a los más grandes, como por ejemplo un gran danés. Ahora, para la raza de los pequeños la cuenta baja a 5 X 1; es decir, cuando pasa un año humano, nuestro pug habrá crecido 5 años.