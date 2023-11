Rania de Jordania luce el blazer gris que te hará ver elegante en cualquier evento

Rania, la reina de Jordania se ha convertido en todo un ícono de moda y estilo, ya que la vemos elegante, con distinción en todos los eventos en los que se presenta como representante de la monarquía de su país. Esta vez no fue la excepción pues la vimos de lo más casual y elegante en un reunión que tuvo con la organización Médicos sin Fronteras.

La monarca se lució con el estilo que la caracteriza con sobriedad al usar un blazer gris y unos pantalones sastre color negro a juego con unas zapatillas oscuras. La reina nos dejó ver que los colores oscuros son perfectos para esta época del año, además demostró que son elegantes, por lo que son una apuesta segura al momento de acudir a una ceremonia o encuentro formal.

Los conjuntos de vestir le quedan muy bien. Foto: Instagram

Rania de Jordania impone tendencia en blazer gris

El gris es uno de los colores perfectos para la temporada otoño-invierno por lo veremos con fuerza en la recta final del año. Si aún no tienes uno en tu guardarropa no dudes en adquirir uno, pues te hará ver elegante cada que lo uses y es un básico que no pasa de moda, pues siempre está en tendencia.

Un blazer actualmente es una prenda muy versátil, no sólo tienes que usarlo como la reina Rania con zapatillas, también lo puedes combinar con tenis, se puede llevar a juego con falda o pantalón dando versatilidad a los looks. Fue la princesa de Gales, Diana, quien convirtió a los blazers en prendas casuales, ¿quién no la recuerda junto a sus hijos con sudadera, gorra, botas vaqueras un blazer? Desde entonces cambió la concepción de esta prenda.

Tener un blazer es un básico en tu clóset. Foto: Instagram

Lo más importante es destacar que durante este invierno 2023 el blazer gris estará en tendencia por lo que lo veremos en todas sus formas desde cropped hasta over size. Así que no dudes en buscar tu estilo y el que mejor te quede para que puedas lucirlo esta temporada.