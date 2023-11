¿Cómo se supera la muerte de un hijo? Adriana en Gerundio lo vivió en carne propia y comparte su experiencia

La muerte de un ser querido es una de las pérdidas más terribles en la vida de cualquier persona, aunque nadie lo llega superar completamente si llegan a aceptar y entender que no verán más a esa persona tan importante en su vida nunca más, pero perder a un hijo es algo aún más inesperado que no todos logran superar..

La influencer Jessica Fernández compartió la entrevista mediante su cuenta de TikTok jessicafdzg a la conferencista Adriana en Gerundio quién perdió a su hijo cuando tenía 3 años de forma repentina, la creadora de contenido digital le pidió un consejo para aquellas madres o padres que han enfrentado la misma perdida.

“Encuentren en esas memorias un motivo para sonreír no un motivo para llorar”, sostuvo Adriana en Gerundio.

Perder a un hijo es una de las vivencias más complicadas Foto: Pixabay

Adriana de Gerundio perdió a su hijo de 3 años: ahora es conferencista

Aclaró que se debe ver un motivo para vivir no para padecer y que deben tener la esperanza de volverse a encontrar porque va a pasar. Además aconsejó que algo que me ha servido mucho es el lograr tener comunicación con Alejandro (su hijo fallecido) para pedir ayuda

y cuando se resuelva “encontrar la manita de ese hijito tuyo, no decir ya salió, no, tú le pediste ayuda y él vino a ayudarte”, aclaró que se debe ser agradecidos porque hizo lo posible por ayudar a resolver ese conflicto ya se mediante las manos de un doctor o enfermera.

Por el bien de la familia se debe seguir adelante Foto: Freepik

“A veces estamos peleados un poco con las memorias, con los recuerdos porque solemos castigarnos” pero recalcó que algo súper importante es que “tu hijo quiere que vuelvas a ser feliz”.

Y que las personas que enfrentaron una pérdida tan fuerte suelen castigarse al no querer salir o ser felices pero señaló que con esa actitud no lo van a revivir y sólo provocan sentirse culpable cuando ni desearon la muerte ni fueron culpables.

“Piensa que te ve de lejos y que quieren ver a una mamá en una comida chacoteando, no a una mamá sumida en un dolor que no le suma ni a su vida ni a la de la familia” finalizó.

¿Cuántas etapas implica el proceso de duelo?

El proceso de duelo es largo e implica 5 etapas, su durabilidad varía de acuerdo a cada persona, la Clínica Galatea los resume de la siguiente manera.

1.-Negación

La negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. Se puede manifestar con expresiones tales como: “aún no me creo que sea verdad”, “es como si estuviera viviendo una pesadilla” e incluso con actitudes de aparente “entereza emocional” o de actuar “como si no hubiera pasado nada”.

2.-Ira

A menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero.

3.-Negociación

En la fase de negociación, se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación.

4.-Depresión

A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos: pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano.

5.-Aceptación

Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no sólo racional sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana.

Es importante que las personas que crean que no pueden lidiar con esos sentimientos se acerquen a pedir ayuda profesional para que un especialista guíe a las personas para salir fortalecido de esta situación.