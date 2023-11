Agrega bicarbonato de sodio en la lavadora y despídete del olor a humedad en tu ropa

Uno de los mayores problemas al lavar nuestra ropa es cuando se tiende y al cabo de unas horas comienza a aparecer ese desagradable olor a humedad, algo que puede ocurrir porque no dejamos el espacio suficiente entre cada prenda para que se secara, por falta de sol y la presencia de las lluvias de la temporada, o bien, por las condiciones en nuestra lavadora.

Y es que algo que nadie nos cuenta, pero que resulta primordial para alargar el tiempo de vida de una lavadora, es que cada mes se le debe de dar una limpieza profunda tanto al tambo en el que echamos la ropa como en los motores y en el filtro, pues la pelusa muchas veces es la responsable de problemas como el mal olor. ¿La razón?, que al quedarse acumulada guarda todo tipo de hedores y al estar en constante contacto con el agua, detergentes y posteriormente el encierro, se genera ese aroma a humedad.

El bicarbonato de sodio será tu mejor aliado. (Foto: Pexels)

¿Cómo quitar el olor a humedad en la ropa?

Todo lo anterior es un factor para que una vez que termina el ciclo de lavado de nuestra lavadora, nuestra ropa, cobijas, toallas y todo lo que se meta a lavar termine con olores poco agradables que ni con una segunda tallada u horas sumergidas en detergentes o suavizantes se les quite el hedor. Afortunadamente, existe un truco con el cual los resultados son inmediatos; se trata del bicarbonato de sodio.

Lo único que tienes que hacer es agregar bicarbonato de sodio a la lavadora para notar los resultados, ya que este sencillo y barato ingrediente es perfecto tanto para cuidar cada una de tus prendas, como para lavar por dentro tu máquina y así evitar que con cada carga este problema se siga presentando.

¿Qué pasa si le echo bicarbonato a la lavadora?

Con este truco de lo más efectivo lograrás que cada prenda que laves siempre huela a limpio y a los perfumes de los detergentes que utilizas; sin embargo, es importante que apliques el bicarbonato de sodio de la forma correcta tanto para no dañar la máquina, como tu ropa. Así que toma nota y pon manos a la obra.

Al sacar tu ropa notarás que los perfumes de los detergentes sí se impregnaron. (Foto: Pexels)

Con la lavadora llena de agua, idealmente en la carga mínima, agrega dos cucharadas de bicarbonato de sodio y deja que se disuelva, para ello puedes ayudarte con las manos o dejar que la lavadora inicie con el ciclo, pero solo por unos segundos.

Posteriormente deberás de dejar reposar el agua con el ingrediente al menos por una hora.

Después deja que la máquina inicie el ciclo de centrifugado, para que el agua se elimine por completo.

Finalmente, vuelve a llenar de agua la lavadora en la carga mínima para enjuagar cada rincón y evitar que el bicarbonato llegue a tu ropa para dañarla.

¡Y listo!, así de fácil lograrás tener una lavadora limpia y que al usarla para lavar la ropa no quede con ese molesto aroma a humedad. No olvides que este truco lo puedes hacer máximo una vez al mes, incluso si al abrirla no te llegan olores desagradables, pues esto los prevendrá por completo. ¿Conocías este truco de limpieza?