Abrigos con tenis: 3 combinaciones cómodas para un look casual de invierno 2023

La moda de invierno arrasa con fuerza en esta recta final del 2023 y los abrigos son la prenda perfecta para lucir elegante sin pasar frío en estas épocas, por lo que cada vez es más común verlos en los escaparates de las tiendas comerciales y en las calles. En esta temporada de otoño-invierno 2023 veremos clásicos como el negro y café, pero además combinaciones más casuales como usarlos con jeans y botas e incluso con tenis.

Durante todo este 2023 los tenis se han colocado como el calzado perfecto, pues es cómodo, versátil, fácil de combinar y con la combinación adecuada se puede crear un look muy casual, por lo que también los veremos con abrigos. Son ya un estilo predilecto en la moda de este invierno, por lo que no será raro verlo en celebridades y desde luego tú también podrías recurrir a este estilo.

El café se puede combinar con cualquier color. Foto: Pinterest

Abrigos con tenis: 3 combinaciones para lucir a la moda este invierno

Los abrigos con jeans y tenis ganan terreno esta temporada. Foto: Pinterest

Los abrigos nos aportan un toque de elegancia a nuestros looks, se pueden llevar con vestido, con pantalones sastre, con falda o para un look más casual con jeans y tenis, una tendencia que cobra fuerza en esta recta final del año, pues apela a la comodidad, al moverse con facilidad, a ser más creativas con nuestro look mezclando telas, colores y accesorios. En esta ocasión te presentaremos tres maneras en las que puedes combinar un abrigo con tenis.

Abrigo negro con jeans negros

Este es un clásico look que no pasa de moda, es atemporal y nos permite lucir con ese toque casual y muy relajado. El toque de color destaca con los tenis blancos a juego con la sudadera clara. Sin duda te aportará un toque de estilo este invierno 2023.

Un abrigo negro es básico para esta temporada. Foto: Pinterest

Abrigo blanco con jeans blancos

Un look total white nos recuerda la nieve invernal, por lo que también puede ser una gran opción adquiere uno para nuestro guardarropa si no tienes en esa tonalidad. No tiene que ser necesariamente blanco, ya que puedes optar por un tono claro cloro marfil que da la misma apariencia.

Este look es muy llamativo y te dará mucho estilo. Foto: Pinterest

Abrigo gris con jeans negro

El gris es un color que veremos mucho este invierno en todas las prendas, no sólo en abrigos, también en faldas, pantalones y blazers, pues viene con fuerza esta temporada, por lo que también es una gran opción para poder incluirlo entre nuestras prendas. Al ser considerado un color neutro puedes mezclarlo con blanco, negro, café e incluso con otros colores más llamativos.

El gris está de moda este invierno 2023. Foto: Pinterest

No podemos terminar esta nota sin mencionar otro color que prevalece entre los abrigos, hablamos del café, una tonalidad que veremos con fuerza pues ya es todo un clásico en los abrigos. Te dejamos este ejemplo de cómo puedes incluirlo en tus looks para esta temporada con abrigos cafés.