7 sencillos ejercicios para combatir las várices de las piernas

Las várices en las piernas, además de ser antiestéticas, puedes resultar un verdadero problema de salud. Estas venas azuladas, torcidas y agrandadas a menudo pueden causar una variedad de síntomas molestos. De acuerdo con la Clínica Mayo -una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación-, cualquier vena que esté cerca de la superficie de la piel puede volverse varicosa.

Los ejercicios son una excelente manera de fortalecer los músculos de las piernas y mejorar la circulación sanguínea, lo que puede ayudar a prevenir y tratar las várices. A continuación, se presentan algunos ejercicios recomendados para las várices. Es importante recordar que antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, es recomendable consultar con un médico para asegurarse de que éstos sean seguros y apropiados para su condición.

Hinchazón y pesadez son los principales síntomas de las várices. Foto: Archivo

Ejercicios sencillos para combatir las várices

1.Pedaleo: acostado en el suelo, levante las piernas y realice movimientos de pedaleo como si estuviera en una bicicleta. Este ejercicio ayuda a mejorar la circulación sanguínea en las piernas.

2. Separación de piernas: acostado en el suelo, levante las piernas y sepárelas, luego júntelas. Repita el ejercicio de 10 a 15 veces. Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos de las piernas y mejorar la circulación sanguínea.

3. Nadar: la natación es una actividad física completa que beneficia el cuerpo de muchas maneras. Es una excelente manera de manejar las venas varicosas que ya se han producido, pues además de mejorar la circulación, alivia los síntomas dolorosos y puede reducir los vasos inflamados que ya han aparecido.

La natación es el ejercicio más completo d todos. Foto: Pexels

4. Flexiones talón-punta: sentado en una silla, levante los talones y luego bájelos. Repita el ejercicio de 20 veces. Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos de las pantorrillas y mejorar la circulación sanguínea.

5. Caminar: caminar es una excelente manera de mejorar la circulación sanguínea en las piernas. Trate de caminar al menos 30 minutos al día.

6. Giros: acostado en el suelo, levante las piernas y gire las piernas hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Repita el ejercicio de 10 a 15 veces. Este ejercicio ayuda a mejorar la circulación sanguínea en las piernas.

7. No permanecer mucho tiempo sentado: por lo general, la gente pasa largos periodos sentada enfrente de una computadora, ya sea por trabajo o estudios; si es el caso, trate de pararse cada hora y dar unos cuantos pasos para que la sangre no se acumule y las piernas no se hinchen.

El lado izquierdo muestra una vena cualquiera, mientras que el derecho expone venas varicosas. Foto: Mayo Clinic.

¿Qué son las várices y por qué aparecen en las piernas?

Las várices son venas hinchadas y retorcidas que se pueden ver debajo de la piel, especialmente en las piernas. Son muy comunes y pueden ser causadas por una debilidad en las paredes de las venas superficiales, que puede ser hereditaria. A medida que pasa el tiempo, esta debilidad provoca que las venas pierdan su elasticidad, se estiren y se vuelvan más largas y anchas

Las várices pueden ser dolorosas y causar sensación de cansancio en las piernas, pero en muchos casos el dolor no aparece ni aunque las venas sean muy grandes. Algunos factores que aumentan el riesgo de padecer várices incluyen la edad, el género femenino, la obesidad, la falta de ejercicio y los antecedentes familiares de venas varicosas

