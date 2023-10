Los 4 lugares de abundancia dentro de casa que debes de aprovechar

La casa es el espacio más valioso e importante que tenemos, ya que además de ser nuestra guarida es donde más tiempo pasamos, al que solo entra la familia o personas de confianza y en el que nos dejamos ver en nuestro momento más vulnerable, es decir, cuando dormimos. Es por ello que no debemos de tomarnos a la ligera nada que involucre nuestro hogar y es precisamente por ello que hoy te compartimos todo lo que tienes que saber para hacer de cada espacio el mejor e incluso llenarlos de abundancia.

Aunque existen muchas corrientes y filosofías de vida como el Feng Shui que nos ayudan a mejorar la energía en nuestra casa, lo cierto es que hay todo tipo de conocimientos que le asignan a ciertos espacios como las habitaciones, la entrada o las terrazas aspectos que no se deben de ignorar. Según se sabe, al considerar cada habitación o pasillo, se pueden alejar las malas energías, atraer las buenas y aumentar la abundancia tanto en nuestro hogar como para cada una de las personas que lo habitan.

Un espejo en la puerta de entrada atraerá la abundancia. (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los lugares de abundancia dentro de casa?

De acuerdo con la coach de vida Maria Alejandra Bustamante, conocida en redes como "Pienso en positivo", en nuestro hogar existen al menos cuatro lugares o espacios en los que la abundancia fluye en su máximo punto y que de no cuidarlos de forma adecuada la mala suerte se puede apoderar de ellos hasta afectarnos personalmente. Es por ello que una vez que se identifican es importante optimizarlos con decoración como plantas o símbolos que impidan que todo lo negativo llegue para quedarse.

Por supuesto, lo anterior también se complementa al implementar una limpieza extraordinaria con la cual la suciedad no se acumule, pues realizar esto de manera constante puede ayudar a que los resultados incrementen de forma significativa. Así que sigue estos consejos y aduéñate de la abundancia

La entrada de tu casa atrae la abundancia

Sobre este espacio debes de saber que es el más importante y con el que más debes de tener cuidado de toda la casa, ya que así como lo bueno y positivo llega a instalarse, también se le abre paso a las energías negativas. El truco para lograr que esto último no ocurra está en cuidar que siempre esté limpio, aunque para atraer la abundancia se pueden añadir como decoraciones los espejos y plantas como la sábila.

El orden dentro de las recamaras es clave para atraer la abundancia. (Foto: Pexels)

Atrae la riqueza desde la cocina

La cocina es para muchas corrientes, incluido el Feng Shui, el lugar en el que está nuestro compromiso con la abundancia, la riqueza y los aspectos económicos, pues cada uno de ellos se cosecha aquí, pero en ocasiones pequeños detalles pueden ocasionar que esto no ocurra de la forma adecuada. De hecho, se sabe que además de la limpieza profunda y constante no debe de haber acumulación de basura, no deben de guardarse platos, tazas, e incluso ollas rotas ni dejar trastes sucios durante la noche.

La habitación principal atrae la abundancia

Tal y como te adelantábamos al inicio de esta nota, nuestra habitación es el lugar en el que más vulnerables nos mostramos y al tratarse de un momento de descanso, el cuerpo no es el único favorecido, pues las energías se purifican y ante ello resultan positivas. Así que siempre antes de ir a dormir asegúrate que en tu recamara se cumplan los siguientes aspectos:

Que se mantenga limpio

Que impere el orden

Evitar llevar objetos que no pertenecen al espacio, por ejemplo, los trastes

El espacio que queda debajo de la cama debe estar libre

Evita tener flores secas o artificiales

Con luz artificial o natural, pero el baño siempre debe de estar bien iluminado. (Foto: Pexels)

¿Cómo limpiar el baño para atraer la abundancia?

De acuerdo con la experta, el baño es conocido como el "lugar donde se eliminan las energías" y es por ello que también es magnífico para atraer la abundancia, aunque para ello es indispensable que siempre esté bien iluminado que haya vida con plantas naturales que purifiquen las energías y además que la puerta siempre permanezca cerrada.

