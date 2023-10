Estos fueron los consejos que me sirvieron para convertirme en toda una amante de la astrología

Hace un tiempo, sentí la necesidad de explorar el apasionante mundo de la astrología. La influencia de los astros en nuestras vidas y personalidades me intrigó. Así decidí adentrarme en este universo.

Durante mi búsqueda de conocimiento, recibí valiosos consejos de videntes y astrólogos que me ayudaron a orientarme en este viaje místico, la gran mayoría coincidió en los siguientes tips.

Comienza con tu carta astral

Un amigo que también es un amante de la astrología me aconsejó que mi primer paso debería ser obtener mi carta astral. Esta carta personalizada se basa en la fecha, hora y lugar de nacimiento, y es como una hoja de ruta de mi vida según la astrología. Me sorprendió lo precisa que era, revelando aspectos de mi personalidad y posibles caminos en mi vida.

Estudia los signos solares y lunares

Otro consejo clave fue entender tanto mi signo solar, así como mi signo lunar. Mi signo solar refleja mi personalidad exterior, mientras que el signo lunar revela mis emociones y deseos más profundos. Comprender ambos me permitió explorar diferentes facetas de mí misma y comprender mis reacciones ante diversas situaciones.

La astrología tiene millones de amantes y seguidores. | Créditos: Pexels.

Aprende sobre los aspectos astrológicos

Otro vidente también me animó a estudiar los aspectos astrológicos, como las conjunciones, trígonos y cuadraturas. Estas relaciones entre planetas pueden influir en mi vida de maneras específicas. Aprender sobre estos aspectos me ayudó a entender mejor mis desafíos y oportunidades.

Explora la astrología natal y la predictiva

Algunos expertos en astrología coincidieron en que quienes desean adentrarse en este mundo, deberían explorar tanto la astrología natal, así como la astrología predictiva. La primera se centra en mi carta astral y mi personalidad, mientras que la segunda ofrece predicciones sobre mi futuro. Combinar ambas perspectivas me permitió tener una visión completa.

Las videntes usan la astrología para tener un conocimiento del futuro. | Créditos: Pexels

Mantén un diario astrológico

Por último, también se me recomendó mantener un diario astrológico. Anotar mis observaciones, emociones y experiencias en relación con los movimientos planetarios me ayudó a conectar aún más con la astrología y ver cómo se aplicaba en mi vida cotidiana.

Estos consejos me sirvieron como un mapa para mi viaje en el mundo de la astrología. Me ayudaron a comprender mejor quién soy y cómo los astros influyen en mi vida. Con cada nuevo descubrimiento astrológico, siento que me acerco más a convertirme en una amante apasionada de este arte místico que arroja luz sobre los misterios del universo y de nosotros mismos.

