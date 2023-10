Estas son algunas frases que odié escuchar durante mis primeros días como mamá

Hace 7 meses me convertí en madre por primera vez y la maternidad llegó a mí con cambios que jamás pensé vivir. En este viaje lleno de emociones intensas, especialmente durante los primeros días de vida de un bebé, me ha sido imposible no escuchar alguna que otra frase, que por muy cargada de buena intensión termina por ser un completo repertorio de cosas que posiblemente toda mamá odia oír.

Estas etapas iniciales están llenas de alegría, pero también de desafíos y ajustes, eso lo comprendo perfectamente. Las nuevas mamás somos vulnerables y necesitamos apoyo, pero a menudo nos encontramos con comentarios bienintencionados que pueden resultar irritantes o desalentadores.

Comentarios que no suman

Entre los primeros días he podido escuchar un sinfín de comentarios. Desde que la causa principal del llanto de un bebé es por cólicos o gases, hasta regaños poco fundamentados sobre el motivo de por qué mi bebé no usa calcetines, gorros o guantes. Invito a tomar un respiro y explorar la diversidad de frases que toda mamá odia escuchar durante los primeros días de vida de su bebé.

Ser madre es un lindo momento, pero también puede ser desafiante. | Créditos: Pixabay

"¿Ya dormiste lo suficiente?"

Para muchas mamás, las noches sin dormir son una realidad, especialmente en los primeros días. Esta pregunta solo sirve para recordarles lo cansadas que están y puede hacer que se sientan aún más agotadas.

"Deberías intentar..."

Las sugerencias no solicitadas pueden ser abrumadoras. Las mamás a menudo se sienten bombardeadas con consejos sobre cómo cuidar a su bebé. Aunque algunas recomendaciones pueden ser útiles, es importante que las personas respeten las decisiones de la madre. Recordemos que todas en algún momento nos hemos sentido así, entonces, la comprensión debe primar.

"Tendrá hambre"

La preocupación por la alimentación del bebé es natural, pero esta pregunta puede hacer que una mamá se sienta insegura o ansiosa. Confíen en que las mamás están haciendo lo mejor que pueden para cuidar de sus pequeños.

"Deja que llore un poco"

La crianza de los hijos es una decisión personal, y muchas mamás no están cómodas con dejar llorar a sus bebés. Esta frase puede hacer que se sientan juzgadas o culpables. Además que huele un poco a época de piedra. Las formas de cuidar a un bebé evolucionan.

Decir que el bebé llore un poco es una de las frases que más perturba a las mamás. | Créditos: Pixabay

"Pareces cansada"

Es probable que una mamá se sienta agotada, y no necesita que se lo recuerden constantemente. En lugar de eso, ofrezcan su apoyo y comprensión.

"¿Cuándo volverás a trabajar?"

La decisión de cuándo volver al trabajo es personal y puede generar preocupaciones en las mamás. En lugar de presionar, escuchemos sus deseos y necesidades.

"Deberías disfrutar de cada momento"

Aunque es cierto que estos momentos son especiales, la maternidad también puede ser abrumadora. Las mamás no necesitan sentirse culpables por no disfrutar de cada segundo. No se debe romantizar la dura tarea de ser mamá.

Es así que nos podemos dar cuenta que los primeros días de vida de un bebé son un torbellino de emociones, y las mamás merecen apoyo y comprensión. En lugar de pronunciar frases que puedan ser irritantes o desalentadoras, ofrecer ayuda práctica y compasión puede hacer una gran diferencia. Recordemos que todas las mamás están haciendo lo mejor que pueden en esta etapa tan especial de sus vidas.

